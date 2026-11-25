Президент Кыргызстана Садыр Жапаров пригласил короля Великобритании Карла III и премьер-министра Энди Бернема посетить страну с официальными визитами в 2027 году. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Приглашение было передано 25 ноября во время встречи президента с новым послом Великобритании в Кыргызстане Висенте Солером Дьюкаром, который вручил верительные грамоты.

Глава государства поздравил дипломата с началом миссии и отметил, что за более чем 30 лет между Кыргызстаном и Великобританией сформировались устойчивые отношения, основанные на взаимном доверии и уважении.

По словам Садыра Жапарова, Кыргызстан заинтересован в дальнейшем развитии торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также взаимодействия в финансово-банковской сфере, образовании и туризме.

Президент подчеркнул, что привлечение иностранных инвестиций остается одним из приоритетов экономической политики страны, и подтвердил готовность Кыргызстана к сотрудничеству с британским бизнесом.

Особое внимание было уделено организации взаимных визитов на высшем уровне. В связи с 35-летием установления дипломатических отношений между двумя странами в 2027 году Жапаров пригласил короля Карла III и премьер-министра Энди Бернема посетить Кыргызстан.

В свою очередь, посол Висенте Солер Дьюкар отметил положительную динамику двусторонних отношений и растущий интерес британских туристов к Кыргызстану.

Дипломат также обратил внимание на заинтересованность кыргызстанцев в трудоустройстве в Великобритании.

По его словам, британская сторона готова расширять сотрудничество в сфере чистой энергетики, включая проект строительства Камбаратинской ГЭС-1, добычи критически важных минералов, образования и искусственного интеллекта.

Кроме того, обсуждались возможности взаимодействия по линии Лондонской фондовой биржи.

Посол сообщил, что в декабре 2026 года запланирован визит парламентской делегации Великобритании в Кыргызстан.

В завершение встречи Садыр Жапаров особо отметил владение британским дипломатом кыргызским языком и выразил заинтересованность в дальнейшем укреплении отношений между двумя странами.