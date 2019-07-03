Раиса Атамбаева крышевала рейдерство: показания дал Манас Арабаев

Экс-заведующий отделом судебной реформы и законности аппарата главы государства Манас Арабаев дал показание против супруги Алмазбека Атамбаева Раисы Атамбаевой. Об этом говорится в расследовании ОТРК.

По словам Манаса Арабаева, Раиса Атамбаева вмешивалась в судебный процесс по делу строительной компании БЛС, которая принадлежала международной горнорудной организации «Синхуа».

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«В 2016 году при расмотрении дела компании БЛС Раиса Атамбаева неоднократно просила о встрече. В ней участвовали и другие лица, а также ее сын Раис. Они просили содействовать разрешению дела, которое рассматривалось в городском суде. Она не раз писала сообщения, это можно проверить, получив табуляцию разговоров с ее телефонного номера. Каждая встреча сопровождалась множеством сообщений, где в настойчивой форме она просила о встрече», — говорит он.По данным Манаса Арабаева, Раиса Атамбаева заступалась за экс-председателя Свердловского районного суда Бишкека Эльвиру Жаркееву. Просила ее не трогать. От ее имени на встречи по делу строительной компании БЛС приходил некий Бектурсун Айталиев.

«Он на одной из встреч открыто мне угрожал расправой», — заявил Манас Арабаев.

По сведениям ОТРК, Бектурсун Айталиев — сват родственников Раисы Атамбаевой.

Напомним, экс-судя Свердловского райсуда Эльвиру Джаркееву обвинили в том, что она вступила в сговор с преступной группой. Чтобы получить в свое пользование имущество одного из ОсОО, вынесла ряд незаконных решений. В 2016 году судья, нарушив нормы УПК КР, заочно рассмотрела иск о признании недействительной сделки о передаче 100 процентов ОсОО и отмене решения о перерегистрации в Министерстве юстиции, несмотря на то, что заявление должен был рассматривать Межрайонный суд. В итоге заключен фиктивный договор о займе 20,5 миллиона сомов сроком на пять дней.