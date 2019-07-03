Раиса Атамбаева крышевала рейдерство: показания дал Манас Арабаев

Экс-заведующий отделом судебной реформы и законности аппарата главы государства Манас Арабаев дал показание против супруги Алмазбека Атамбаева Раисы Атамбаевой. Об этом говорится в расследовании ОТРК.
По словам Манаса Арабаева, Раиса Атамбаева вмешивалась в судебный процесс по делу строительной компании БЛС, которая принадлежала международной горнорудной организации «Синхуа».
«Он на одной из встреч открыто мне угрожал расправой», — заявил Манас Арабаев.
По сведениям ОТРК, Бектурсун Айталиев — сват родственников Раисы Атамбаевой.
Напомним, экс-судя Свердловского райсуда Эльвиру Джаркееву обвинили в том, что она вступила в сговор с преступной группой. Чтобы получить в свое пользование имущество одного из ОсОО, вынесла ряд незаконных решений. В 2016 году судья, нарушив нормы УПК КР, заочно рассмотрела иск о признании недействительной сделки о передаче 100 процентов ОсОО и отмене решения о перерегистрации в Министерстве юстиции, несмотря на то, что заявление должен был рассматривать Межрайонный суд. В итоге заключен фиктивный договор о займе 20,5 миллиона сомов сроком на пять дней.