Фотографии депутатов с Райымом-миллионером. Реакция соцсетей

В Кара-Суйском районе Ошской области накануне прошел турнир по волейболу, организованный фондом «Исмаил Матраимов». В социальных сетях появляются фотографии с места событий.

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Мероприятие посетили аким района Тилек Матраимов и его родные братья — депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов и экс-заместитель председателя ГТС Райымбек Матраимов.

Но самую бурную волну обсуждений вызвало присутствие на турнире депутатов парламента во главе со спикером Дастанбеком Джумабековым. Упомянули и первого вице-премьер-министра Кубатбека Боронова, а также бывших торага Жогорку Кенеша и мэра Бишкека Ахматбека Келдибекова и Наримана Тюлеева.

Член политсовета партии СДПК Адиль Турдукулов сравнил пустой зал Жогорку Кенеша с полным стадионом.

после этих фотографий с шерине Матраимова последние иллюзии насчет Жанара Акаева беспощадно стерлись.



теперь уже все его речи про борьбу с коррупцией и прозрачность будут восприниматься как предвыборная речь будущего президента для лохов. — aliya (@TengryBird) 1 мая 2019 г.

Журналист Асель Омуракунова поделилась мемом, где под портретом Райыма-миллионера размещена фотография Ахматбека Келдибекова, на которой он называет Райымбека Матраимова «папой».Еще один пользователь напомнил, что к гражданам, митингующим против добычи урана, никто из депутатов так и не вышел, а на той братьев Матраимовых поехали «аж в Кара-Суу».Другая пользователь продемонстрировала мем, где в руки высоких гостей организаторов торжества вложены пакеты для устуканов.Не остались в стороне и пользователи Twitter. Они не выкладывали мемы, зато возмущались визитом народных избранников к одиозному Райымбеку Матраимову.

Другой пользователь задается вопросом, зачем ГСБЭП делает вид, что проверяет Райымбека Матраимова.

Один вопрос. Зачем так долго делать вид, что его проверяют? Давно бы огласили результаты, после такого думаю ни у кого сомнений не осталось какими они будут... https://t.co/e0wwqAOMsO — AB (@abakiroff) 1 мая 2019 г.

Между тем сотрудники Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями никак не могут закончить проверку имущества бывшего заместителя главы таможни Райымбека Матраимова.

Напомним, что на итоговой пресс-конференции главы государства, которая состоялась 18 декабря 2018 года, журналист Эльнура Алканова предоставила Сооронбаю Жээнбекову материалы расследования и поинтересовалась, как обычный чиновник среднего звена смог заработать на строительство нескольких огромных особняков, расположенных в Оше и Бишкеке, и почему в рамках широкомасштабной антикоррупционной кампании Райым-миллионер не интересует следственные органы.

Проверка длится четвертый месяц. Никаких комментариев Финпол не дает.