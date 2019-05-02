Фотографии депутатов с Райымом-миллионером. Реакция соцсетей

В Кара-Суйском районе Ошской области накануне прошел турнир по волейболу, организованный фондом «Исмаил Матраимов». В социальных сетях появляются фотографии с места событий.
Мероприятие посетили аким района Тилек Матраимов и его родные братья — депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов и экс-заместитель председателя ГТС Райымбек Матраимов.
Но самую бурную волну обсуждений вызвало присутствие на турнире депутатов парламента во главе со спикером Дастанбеком Джумабековым. Упомянули и первого вице-премьер-министра Кубатбека Боронова, а также бывших торага Жогорку Кенеша и мэра Бишкека Ахматбека Келдибекова и Наримана Тюлеева.
Член политсовета партии СДПК Адиль Турдукулов сравнил пустой зал Жогорку Кенеша с полным стадионом.Журналист Асель Омуракунова поделилась мемом, где под портретом Райыма-миллионера размещена фотография Ахматбека Келдибекова, на которой он называет Райымбека Матраимова «папой». Еще один пользователь напомнил, что к гражданам, митингующим против добычи урана, никто из депутатов так и не вышел, а на той братьев Матраимовых поехали «аж в Кара-Суу». Другая пользователь продемонстрировала мем, где в руки высоких гостей организаторов торжества вложены пакеты для устуканов. Не остались в стороне и пользователи Twitter. Они не выкладывали мемы, зато возмущались визитом народных избранников к одиозному Райымбеку Матраимову.
Другой пользователь задается вопросом, зачем ГСБЭП делает вид, что проверяет Райымбека Матраимова.Между тем сотрудники Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями никак не могут закончить проверку имущества бывшего заместителя главы таможни Райымбека Матраимова.
Напомним, что на итоговой пресс-конференции главы государства, которая состоялась 18 декабря 2018 года, журналист Эльнура Алканова предоставила Сооронбаю Жээнбекову материалы расследования и поинтересовалась, как обычный чиновник среднего звена смог заработать на строительство нескольких огромных особняков, расположенных в Оше и Бишкеке, и почему в рамках широкомасштабной антикоррупционной кампании Райым-миллионер не интересует следственные органы.
Проверка длится четвертый месяц. Никаких комментариев Финпол не дает.