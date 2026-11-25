26 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:30, 25 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА
В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.
1
Бишкек
- 9.30-14.00 — отрезки улиц Абдымомунова, Фрунзе, Огонбаева, жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Анкара, Оберон);
- 10.00-16.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Арстанбап, Куланак, Ой-Терскен);
- 12.00-16.00 — 4-й микрорайон, дома 19/1, 40, 41;
- 13.00-17.00 — отрезки улиц Суюмбаева, Огонбаева, Гоголя, улица Кийизбаевой, село Карла Маркса (улицы Панфилова, Максима Горького);
- 15.00-17.00 — 4-й микрорайон, дома 30, 32, 33, 34, 35, село Байтик (улица Сейтека);
- 9.00-17.00 — отрезки улиц Приморской, Алыкулова, села Чон-Арык (улица Чодронова), Нижняя Ала-Арча (улицы Новая, Тихая, переулок Советский), Аламедин (улицы Заводская, Гагарина, тупик Заводской, улицы Молодежная, Пионерская, Маяковского);
- 9.00-14.00 — отрезки улиц Варшавской, Коммунаров, Минской, Рижской, Победы, Фестивальной, переулок Мургабский;
- 11.00-17.00 — жилмассив «Оомат Алтын-Казык» (улицы 1, 2, 3, 4, 5, 6 Линия, Ак-Буура, Ала-Тоо, Манас, Чингиза Айтматова, Тенир-Тоо);
- 12.00-18.00 — отрезки улиц Кара-Балтинской, Ленской, Профсоюзной, Фучика;
- 9.00-12.00 — жилмассив «Заречный» (улицы Набережная, 3,5 га);
- 9.00-13.00 — село Гроздь (улицы 60 лет Октября, Участок);
- 12.00-15.00 — село Байтик (улицы Проектируемая, Сейтека, Суюмбаева, Береговая, Новостройка).
2
Чуйская область
Жайылский РЭС
- 9.00-12.00 — город Кара-Балта (улицы. Чайкиной, Крылова);
- 9.00-13.00 — село Полтавка (улица Горького);
- 13.00-17.00 — село Орто-Суу (школа);
- 9.00-17.00 — села Сосновка (улица Ленина), Тунук.
Кантский РЭС
- 9.00-17.00 — села Социалчи (улицы Казабаева, Джакыпова, Токтогула, Шолохова), Уч-Эмчек (улицы Бектура Суйюркула), Интернациональное (больница, улицы Пушкина, Новая, переулок Лермонтова).
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Ак-Суйка (улицы Фрунзе, 1 Мая, Попова), Ак-Суу (улицы Карпова, Карла Маркса, Космическая, Железнодорожная, Крупская, Пионерская, Базарная, Шолохова, Набережная, Баетова, Киевская, Кирова, Нижняя Ленинская, Ломоносова, Вокзальная, Ленинградская, Панфилова), Беловодское («Адис АркоТП-656», городок МЧС ТП-1007, улицы Крупская, Северная, Красноармейская, Тюлебердиева, Комсомольская, Кирова, Садовая, Дачная, Восточная, Береговая, переулок Кирова, улицы Северная, Фрунзе);
- 9.00-12.00 — села Садовое (улицы Степная, Дзержинского, Кузнечная, Советская, МТС), Беловодское (улицы Кирова, Восточная, Звездная, Урожайная);
- 9.00-13.00 — село Александровка (улица Фрунзе, школа № 2).
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — села Вознесеновка, Курпульдок (улица Верхняя, переулок Аптечный), город Каинды (улицы 60 лет Октября, Краснооктябрьская, Железнодорожная, Шопокова).
Сокулукский РЭС
- 9.30-16.00 — села Кун-Туу (улицы Сейдесембаева, Исмаила, Степная, Осмоналы, Заводская, Касым, Проектируемая, Бейшеналиева, Момунжанова, тупики Момунжанова, Южный, садовые товарищества «Ивтановец», «Арашан», школа имени Джамгырчинова, детский сад), Джал (улицы Сатке, Интернациональная, переулок Интернациональный, улицы Бакен-Ата, Сельсоветская, Асанбаева, Нижняя, тупик Нижний, улицы Гагарина, 50 лет СССР, 60 лет Киргизии, Проектируемая, Фрунзе, Весенняя, Школьная, Строительная, Шаршенова, Разная, Сулайманова, школа имени Мамыралиева, детский сад, ГСВ, административное здание «Орок МТУ»), Сарбан (улицы Боромбай, Адигине, Жаны-Турмуш, Ибраимова, Проектируемая, Карасуйская, Тогуз-Булак, Жаны-Турмуш, Ново-Средняя, Средняя, переулок Средний);
- 9.30-17.00 — село Новопавловка (улицы Гагарина, Гоголя, Проектируемая, Фрунзе, Кирова);
- 9.00-14.00 — село Сокулук (улицы 40 лет Победы, Алма-Атинская, Больничная, Правды, Новая, Строительная, Мельничная, Бакыт, Калинина, Линейная, Индустриальная, Шопокова, Батаева, Свердлова, Труда, Ключевая, Белинского, 50 лет Октября, Ленина, Советская, Свобода, 60 лет Киргизии, Зеленая, Торговая, Фрунзе, Урожайная, Краснодарская, Заречная, Вишневая, Проектируемая, Степная, Кумкечуу, Келечек, Луговая, Кирова, Жаштык, 8 Марта, Южная, Луговая, Железнодорожная, Речная, Солнечная, Ленинградская, Полевая, Победы, Московская, переулки Зеленый, 60 лет Киргизии, Индустриальный, Кирова, Железнодорожный, 40 лет Победы, административное здание айыл окмоту, профлицей № 114, котельная ПМК, детский сад «Семетей, Нурай», детский сад № 2, Сокулукская школа № 2), город Шопоков (улицы Полевая, Вокзальная, Железнодорожная, переулок Железнодорожный), поселок Южный (улица Гагарина, скважина), село Арал (улицы Картамбаева, Чолпон, Береке, Джум Аральская, Дальний Арал, Калыгул, Джилдыз, школа);
- 9.00-17.00 — село Асылбаш (улицы Мира, Доолот, Жаны-Турмуш, Жайчи, Бира, Майтан, Новая, Сурабалды, Ленина, Шамши, детский сад «Бобок-Нуру»).
Чуйский РЭС
- 9.00-17.00 — села Кайырма, Онбир-Жылга, Маданият, Кок-Каптал;
- 9.00-13.00 — город Токмок (улицы Мельничная, Фабричная, Татарская, Овчарова, Шаршеналиева).
Иссык-Атинский РЭС
- 9.00-17.00 — село Дружба (улицы Ленина, Речная);
- 9.00-18.00 — село Ак-Сай (улицы Ала-Тоо, Пионерская).
3
Нарынская область
- 10.00-17.00 — село Учкун.
4
Таласская область
- 9.00-17.00 — села Кок-Сай, Арчагул.