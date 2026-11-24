В Иране известную певицу Парсту Ахмади наказали за оскорбление нравственности. Ее и четырех участников музыкальной группы подвергли порке: каждый из них получил по 74 удара плетью. Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что причиной наказания стало выступление Парсту Ахмади без хиджаба.

По сообщению адвокатов, акция наказания прошла в Куме, где в 2024 году состоялся концерт, транслировавшийся в прямом эфире на канале певицы в YouTube и привлекший внимание властей.

Тогда 29-летняя артистка выступила в платье с обнаженными плечами и с непокрытой головой. Иранские законы запрещают женщинам публично петь и обязывают их носить хиджаб и закрытую одежду.

В июне 2026 года уголовный суд в Куме признал женщину и еще восемь человек виновными в «оскорблении общественной нравственности» путем публикации «непристойных и неприличных материалов». Подсудимые отвергли обвинения.

Порка не была публичной. Как сообщил один из адвокатов осужденных, она состоялась в третьем отделении Управления по исполнению уголовных наказаний в Куме.

Помимо 74 ударов плетью, осужденным на два года запретили записывать видео- и аудиоматериалы, а также выезжать из страны.

.