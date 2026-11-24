Оскорбление нравственности. В Иране известную певицу наказали 74 ударами плетью
В Иране известную певицу Парсту Ахмади наказали за оскорбление нравственности. Ее и четырех участников музыкальной группы подвергли порке: каждый из них получил по 74 удара плетью. Об этом сообщает ВВС.
Отмечается, что причиной наказания стало выступление Парсту Ахмади без хиджаба.
По сообщению адвокатов, акция наказания прошла в Куме, где в 2024 году состоялся концерт, транслировавшийся в прямом эфире на канале певицы в YouTube и привлекший внимание властей.
Тогда 29-летняя артистка выступила в платье с обнаженными плечами и с непокрытой головой. Иранские законы запрещают женщинам публично петь и обязывают их носить хиджаб и закрытую одежду.
В июне 2026 года уголовный суд в Куме признал женщину и еще восемь человек виновными в «оскорблении общественной нравственности» путем публикации «непристойных и неприличных материалов». Подсудимые отвергли обвинения.
Порка не была публичной. Как сообщил один из адвокатов осужденных, она состоялась в третьем отделении Управления по исполнению уголовных наказаний в Куме.
Помимо 74 ударов плетью, осужденным на два года запретили записывать видео- и аудиоматериалы, а также выезжать из страны.
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