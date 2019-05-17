Брат премьера возглавляет управление по контролю наркотиков в Минздраве

Брат премьер-министра Кыргызстана Мухаммедкалыя Абылгазиева Азиз Абылгазиев возглавляет управление по контролю законного оборота наркотиков департамента лекарственного обеспечения (ДЛО). Об этом свидетельствует сайт ДЛО, и эти сведения 24.kg подтвердили депутаты парламента.



Отметим, глава правительства оказался в центре скандала после того, как выяснилось, что его бажа (свояк) Иманкадыр Рысалиев мог оказывать влияние на правительство страны, а сын Иманкадыра Рысалиева — Эрназар Иманкадыр уулу — был назначен замгендиректора компании «КТ Мобайл».

В Жогорку Кенеше после обнародования этих фактов с участием родственников премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева решили создать депутатскую комиссию по изучению деятельности компании «КТ Мобайл». Сегодня прошло первое заседание комиссии. На нем генеральный директор MegaCom Акылбек Жамангулов заявил об угрозах со стороны Иманкадыра Рысалиева.

Сам глава секретариата «Открытого правительства» Иманкадыр Рысалиев сказал 24.kg, что заявления Акылбека Жамангулова чушь и поклеп. В правительстве же все обвинения в адрес премьер-министра назвали попытками неких оппонентов дискредитировать его.

В кабинете министров заявили, что не представляют, что в такое непростое время для страны премьер мог заниматься трудоустройством своих близких. Эти обвинения назвали чушью.