В Иране Корпус стражей исламской революции заявил об ударах по двум американским базам в Бахрейне — Шейх-Иса и Эль-Джуфайр. Указано, что атака произведена в ответ на действия США.

Целями стали база Шейх Иса и база Аль-Джуфайр. Служба гражданской обороны королевства заявила, что после атаки на гражданском промышленном объекте вспыхнул пожар. По предварительным данным, пострадавших нет.

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КСИР также опубликовал кадры уничтожения очередного нефтяного танкера, решившего пройти Ормузский пролив вне согласованного с Ираном маршрута. За последние дни Корпус стражей исламской революции нанес удары по нескольким судам, включая танкер NV Sunshine, перевозивший СПГ, и супертанкеры с нефтью. По данным иранских военных, суда отключали навигационные системы и пытались пройти по несанкционированным маршрутам, что приводило к подрывам на минах и пожарам.

Накануне Тегеран также заявил, что Вооруженные силы ИРИ сбили вражеский разведывательный беспилотник, пытавшийся пересечь воздушное пространство Ирана над северной частью Персидского залива.

Иранские военные регулярно заявляют о перехвате американских беспилотников различного типа.

Нападение Израиля и США на Иран началось 28 февраля с многочисленных авиа- и ракетных ударов по городам и военным объектам. Тегеран в ответ атаковал Израиль и американские военные базы в нескольких странах Ближнего Востока. В первые часы атаки погибли несколько высокопоставленных иранских чиновников и военных.

Стороны предпринимали несколько попыток для мирного урегулирования конфликта, однако не смогли договориться.

Несмотря на затишье, эксперты считают, что возобновление боевых действий возможно.