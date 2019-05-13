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Общество

Райым Матраимов назвал причину конфликта с Алмазбеком Атамбаевым

Райымбек Матраимов впервые сделал публичное заявление и обратился к экс-президенту Алмазбеку Атамбаеву. Распространено его видеообращение.

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Решение выступить публично он объяснил манипуляциями вокруг спортивного турнира, который прошел 1 мая в Кара-Суйском районе в честь его отца. Райымбек Матраимов напомнил экс-президенту страны, что при его власти тоже проводили подобные турниры с участием чиновников и политиков, которых лично делегировал Алмазбек Атамбаев.

«Турнир в честь моего отца проводили и при вашем президентстве. У вас не было времени, и вы туда отправляли Икрама Илмиянова», — сказал Райымбек Матраимов.

«Вы полтора года обливаете меня грязью, делаете из меня врага народа. Я долго и терпеливо молчал. Хочу напомнить, что благодаря вам и моему другу Икраму я пришел на государственную службу и работал, не подводя вас. Служил вам и партии. «Райымом-миллионером» сделали меня вы. У нас были крепкие семейные отношения, вы пили чай из рук моей матери», — заявил Райымбек Матраимов.

По его словам, причиной разногласий с экс-президентом стала ссора женщин.

«В 2017 году сестра моей жены и ваша дочь поссорились на стоянке. Сестра моей жены читает намаз, она богобоязненная, поэтому не думаю, что она могла спровоцировать конфликт. Но после этого изменилось ваше отношение ко мне. Вы с вашего высокого уровня упали до моего и начали травлю. С этого момента я не работаю на госслужбе», — отметил Райымбек Матраимов.

Он предупредил,  что у него тоже есть информация об Алмазбеке Атамбаеве и у него хватит сил бороться с ним.

«Возможно, я не так богат, как вы, но, слава богу, имею кое-что. У меня тоже есть богатые друзья, как у вас. В месяц Рамазан желаю вам терпения», — заключил Райымбек Матраимов.
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