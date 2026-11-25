В Казахстане продолжаются аресты топ-менеджеров крупных компаний.

Службой по противодействию коррупции Комитета национальной безопасности РК задержаны и водворены в изолятор временного содержания член правления АО «НАК «Казатомпром» Куаныш Омарбеков и другие лица. Об этом сообщили спецслужбы страны.

Они подозреваются в причастности к коррупционной схеме, организованной бывшим руководством «Самрук-Казына». Проводится досудебное расследование.

Подчеркивается, что «иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит».

Работа по борьбе с коррупцией в рамках исполнения установок главы государства и соблюдения принципа «Закон и порядок» продолжается, указали в ведомстве.

Напомним, ранее были арестованы председатели правления АО «Самрук-Казына» Нурлан Жакупов и АО «НК «Казахстан темир жолы» Елжас Отыншиев. Им инкриминируется совершение коррупционного преступления.