Стоимость биткоина опустилась ниже 60 тысяч долларов впервые с июля. Об этом свидетельствуют данные Binance.

По состоянию на 1.50 по бишкекскому времени сегодня стоимость криптовалюты снизилась почти на 5 процентов, до 59 тысяч 780 долларов.

Биткоин демонстрирует снижение с начала октября. По итогам месяца курс снизился на 7,32 процента по сравнению с показателями конца сентября.

Снижение происходит одновременно с распродажей акций технологических компаний в США. Биткоин практически полностью утратил прирост, достигнутый за последние месяцы. Летом его цена составляла около 65 тысяч долларов, а к концу сентября поднималась до 87 тысяч долларов.