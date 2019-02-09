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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками (68)

Аида Акматова стала художественным руководителем цирка

Воздушная гимнастка Аида Акматова назначена художественным руководителем Кыргызского государственного цирка имени А.Изибаева. Об этом сообщает Министерство культуры, информации и туризма. 

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По данным ведомства, приказ о назначении артистки на эту позицию подписал глава ведомства Азамат Жаманкулов. 

Напомним, Аида Акматова боролась за пост директора цирка. Ее кандидатуру единогласно выдвинул творческий коллектив. Но министр посчитал, что на пост руководителя лучница, представитель цирковой династии не подходит, и назначил бывшего заместителя министра культуры, информации и туризма Фархада Бекманбетова, уволенного ранее за ненадлежащее исполнение обязанностей. По словам Азамата Жаманкулова, Фархад Бекманбетов — достойный кандидат, он соответствует критериям и достаточно опытный. Артисты цирка активно выступали против этого. 

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«Ко мне приходили люди, от которых кандидаты не прошли, и говорили: если я буду на их стороне, они мне будут признательны, обещали подарки. Я думаю, что в ситуации с цирком виноваты третьи силы. Но это не артисты. Я не буду сидеть сложа руки. Я буду добиваться справедливости», — пообещал Азамат Жаманкулов.

На фоне этого недавнего заявления, повышение Аиды Акматовой выглядит странно. Но в Минкульте решение министра не комментируют. 
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