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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками (134)

Премьер-министр уволил Туйгунаалы Абдраимова

Полномочный представитель правительства в Чуйской области Туйгунаалы Абдраимов освобожден от занимаемой должности. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

Уточняется, что соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

Напомним, во время беспорядков в селе Орок Чуйской области полпред региона Туйгунаалы Абдраимов отказался давать комментарии журналистам по ситуации. Чиновник заявил, что ответит только на вопросы корреспондентов «Ала-Тоо 24» (ОТРК). Обращаясь к журналистке AKIpress, он добавил: «Ваше лицо мне не нравится». После этого в социальных сетях начался сбор подписей за отставку Туйгунаалы Абдраимова. Сам он заявил, что извиняться перед журналисткой не собирается. 
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