Известный инсайдер Дебаян Рой, у которого более 56 тысяч подписчиков в Х, показал первое живое фото Xiaomi 18.

Он опубликовал снимок, где человек держит в руках смартфон в белом цвете с металлической рамкой и блоком камер квадратной формы со скругленными углами, в котором размещены три объектива.

Источник также поделился техническими характеристиками устройства. Девайс получит плоский 6,4-дюймовый LTPO OLED экран (TCL M11) с разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц. В качестве аппаратной основы выступит чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 6.

Основная камера получит сенсор на 200 Мп с системой оптической стабилизации (OIS). Дополнять ее будут 50-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и телеобъектив на 50 Мп (также с OIS). Емкость аккумулятора составит около 7000 мА·ч, а мощность проводной зарядки — 100 Вт.

Кроме того, устройству приписывают защиту по стандарту IP69, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и порт USB 3.2.

Последняя информация отличается от сентябрьских утечек, согласно которым Xiaomi 18 должен получить 200-мегапиксельный перископический модуль с 3-кратным оптическим зумом — такой же, как у моделей Pro. Тогда же сообщалось, что емкость аккумулятора составит 7200 мА·ч. Ожидается, что смартфон будет представлен в Китае в декабре.