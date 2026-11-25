Россия поддерживает выход Таджикистана из юрисдикции Международного уголовного суда (МУС), говорится в заявлении правового департамента МИД РФ.

По его данным, структуры МУС все чаще нарушают нормы действующего права и зависят от «зарубежных спонсоров».

«Этот шаг Душанбе продолжает тенденцию последних месяцев: государства, уважающие свой суверенитет, не готовы мириться с беспочвенными претензиями МУС на роль «универсального» органа, который вправе нарушать действующие нормы международного права, поскольку он якобы «вершит правосудие» от лица всего международного сообщества. Кстати, на недопустимость выхода МУС за рамки своих полномочий указали лидеры России, Китая и США в принятой в Шэньчжэне декларации», — указано в сообщении департамента.

Напомним, Таджикистан официально уведомил ООН о решении выйти из статута. Согласно правилам, процесс занимает ровно один год — окончательно Душанбе покинет юрисдикцию МУС только 20 ноября 2027 года. До этого момента страна формально остается ее участником.