Спецпосланник президента США, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер анонсировал переговоры по новой архитектуре безопасности Европы.

По его словам, необходимо выработать общее понимание будущей системы безопасности с учетом позиций Москвы, Киева и европейских стран. Для этого потребуются взаимные обязательства и гарантии суверенитета участников.

« Мы стремимся к будущему, в котором Украина будет в безопасности, Европа станет сильнее, Россия будет уверена, что НАТО не стремится к конфронтации, а НАТО и его партнеры — в том, что Россия будет уважать суверенитет и безопасность своих соседей. Спецпосланник США Джаред Кушнер

Он добавил, что надежные гарантии по образцу статьи 5 Устава НАТО могли бы существенно снизить риск новой войны. Такие обязательства — одни из самых серьезных, которые могут взять на себя США, и они требуют тщательного рассмотрения.

«Гарантии безопасности для Украины нельзя окончательно согласовать в отрыве от послевоенной архитектуры европейской безопасности. Эти два вопроса необходимо рассматривать вместе», — указал спецпосланник Трампа и добавил, что любая система договоренностей должна сохранять суверенитет всех участвующих стран и их право самостоятельно принимать решения.

«В ближайшие недели в ходе закрытых встреч и многосторонних переговоров мы намерены работать с Украиной, нашими европейскими партнерами и Россией, чтобы попытаться выработать общее понимание этой архитектуры», — проинформировал Джаред Кушнер.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил журналистам, что «новые трехсторонние переговоры скоро состоятся, но пока по датам нет никакой определенности».

Ранее американский глава Дональд Трамп призвал лидеров стран ЕС поддерживать прямые контакты с Владимиром Путиным.

Напомним, 19 ноября после трехсторонних переговоров Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в Берлине прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского и лидеров государств «коалиции желающих». На ней также присутствовали спецпосланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Во время консультаций им с борта своего самолета позвонил глава США.