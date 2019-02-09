Читатели 24.kg выступили за отставку министра здравоохранения

Дня не проходит, чтобы в Жогорку Кенеше не раздавались критические замечания в адрес правительства и премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева. Фракция СДПК на последнем заседании признала работу кабмина по привлечению инвестиций неудовлетворительной.

Возможно, это подготовка к отставке всего кабинета министров. Так считают эксперты. Хотя критикуют далеко не всех чиновников, ведь некоторых из них назначили совсем недавно, например, глав Министерства финансов и Министерства транспорта и дорог.

24.kg выбрало только тех министров, в отношении которых критики больше всего, а за их ведомствами тянется шлейф скандалов, и провело опрос. Его итоги неутешительны для министра здравоохранения Космосбека Чолпонбаева. Большинство опрошенных (16 процентов) выступают за его отставку. На втором месте в перечне кандидатов на вылет министр сельского хозяйства Нурбек Мурашев. Его не хотят видеть во главе Минсельхоза 15 процентов проголосовавших.

Министру образования Гульмире Кудайбердиевой не доверяют 9 процентов. 8 процентов у министра культуры, информации и туризма Азамата Жаманкулова.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев и глава МВД Кашкар Джунушалиев набрали по 11 процентов. 7 процентов у председателя Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Эмиля Осмонбетова. Меньше всех — 4 процента — получил председатель Государственного комитета по делам обороны Эрлис Тердикбаев.

По итогам опроса 12 процентов настаивают на отставке всего кабинета министров и только 3 процента считают, что критика — не повод для расформирования правительства.

Всего в голосовании приняли участие 5 тысяч 855 человек.