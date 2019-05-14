Скандал на ифтаре. МИД Турции поддержал своего посла в Кыргызстане

МИД Турции считает неприемлемым приглашать на ифтар, организованный Духовным управлением мусульман Кыргызстана, руководителей ФЕТО. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Министерства иностранных дел Турецкой Республики Хами Аксоя.

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Женгиза Камил Фырата на ифтаре ДУМК, назвав его необходимым и справедливым.

Он поддержал демарш посла Турции в КР

«Приглашенный на данный ифтар Чрезвычайный и Полномочный Посол Турции в Кыргызстане проявил свою необходимую и справедливую реакцию. Борьба со структурой ФЕТО за рубежом является одним из первостепенных приоритетов. Мы многократно и настойчиво разъясняем нашим визави в тех странах, где пребывает ФЕТО, об угрозе безопасности, исходящей от данной террористической организации», — подчеркивается в заявлении.

МИД Турции отметил, что ожидает чувствительного отношения к вопросу ФЕТО не только от официальных властей, но и от всех организаций КР.

Напомним, турецкий дипломат Женгиз Камил Фырат возмутился, что ДУМК приглашает на свои мероприятия представителей ФЕТО, в частности директора образовательного учреждения «Сапат» Орхана Инанды.