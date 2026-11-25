Нагорный Карабах исключили из нового проекта конституции Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал проект новой Конституции страны. Его разместили на специальном сайте, где каждый гражданин страны сможет прочесть текст проекта и подать свои предложения, пишет Meduza.
В документе нет ссылки на Декларацию независимости 1990 года, в преамбуле которой упоминается постановление Армянской ССР и Нагорного Карабаха «О воссоединении». Исключение этой ссылки стало одним из условий Азербайджана для заключения мира.
Для вынесения проекта конституции на референдум Пашиняну не хватает голосов: правящая партия «Гражданский договор» занимает 64 места в парламенте из 105, а за референдум должны проголосовать как минимум 70 депутатов.
Выступая в парламенте 20 ноября, Пашинян призвал оппозиционных депутатов обеспечить необходимую поддержку референдума и заявил, что уйдет в отставку в течение недели, если избиратели проголосуют против новой конституции. Если документ примут, он обещал не баллотироваться на новый срок в 2031 году.
Оппозиция выступает против новой конституции, считая ее уступкой Азербайджану. Обе оппозиционные фракции, «Сильная Армения» и «Айастан», у которых в целом 41 место в парламенте, уже отклонили предложение Пашиняна.
- Конфликт Армении и Азербайджана из-за Нагорного Карабаха продолжался со времен распада СССР. В сентябре 2023 года Азербайджан установил полный контроль над регионом, после чего его покинули десятки тысяч этнических армян. 1 января 2024 года непризнанная республика Арцах (историческое армянское название) официально прекратила свое существование.
- В августе 2025-го Армения и Азербайджан предварительно согласовали мирное соглашение на встрече в Вашингтоне, но так и не подписали его. Азербайджан выдвинул два условия заключения мира: ликвидацию Минской группы ОБСЕ, которая занималась урегулированием карабахского конфликта, и изменение конституции Армении.
- Баку добивается исключения из армянской конституции ссылки на Декларацию о независимости страны, поскольку усматривает в формулировках территориальные претензии на Нагорный Карабах.