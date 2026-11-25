Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал проект новой Конституции страны. Его разместили на специальном сайте, где каждый гражданин страны сможет прочесть текст проекта и подать свои предложения, пишет Meduza.

В документе нет ссылки на Декларацию независимости 1990 года, в преамбуле которой упоминается постановление Армянской ССР и Нагорного Карабаха «О воссоединении». Исключение этой ссылки стало одним из условий Азербайджана для заключения мира.

Для вынесения проекта конституции на референдум Пашиняну не хватает голосов: правящая партия «Гражданский договор» занимает 64 места в парламенте из 105, а за референдум должны проголосовать как минимум 70 депутатов.

Выступая в парламенте 20 ноября, Пашинян призвал оппозиционных депутатов обеспечить необходимую поддержку референдума и заявил, что уйдет в отставку в течение недели, если избиратели проголосуют против новой конституции. Если документ примут, он обещал не баллотироваться на новый срок в 2031 году.

Оппозиция выступает против новой конституции, считая ее уступкой Азербайджану. Обе оппозиционные фракции, «Сильная Армения» и «Айастан», у которых в целом 41 место в парламенте, уже отклонили предложение Пашиняна.