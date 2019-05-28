10:12
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками (122)

Эмиль Жамгырчиев: Я не родственник Мухаммедкалыя Абылгазиева

«Хочу официально заявить об отсутствии родственных связей с премьер-министром Кыргызстана Мухаммедкалыем Абылгазиевым», — сообщил 24.kg заместитель председателя Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями Эмиль Жамгырчиев.

По его словам, премьер-министр не является ему ни ближним, ни дальним родственником. Он опроверг информацию, что глава кабмина его окул-ата (посаженный отец).

«У меня абсолютно другие окул-ата и окул-апа, которые, как и я, с удивлением читают ничем не подтвержденные доводы (сплетни). Удивляет, что наши «доброжелатели», преследуя свои злостные интересы, идут на все, чтобы посеять среди населения сомнение и выставить в негативе тех или иных лиц, при этом не думая, что задевают чувства непричастных людей», — подчеркнул замглавы ГСБЭП.

Читайте по теме
Кровные узы — наше все. О трех кланах, которые фактически управляют Кыргызстаном

«Мы готовы к новым подобным провокационным заявлениям, ведь мы активно боремся с экономической преступностью и коррупцией, что нравится далеко не всем. Главный показатель — это результаты, возмещенные денежные средства, которые пойдут на увеличение социальных пособий, пенсий, ремонт и строительство школ, а также тысячи реальных людей, чьи права восстановлены, интересы защищены», — заключил Эмиль Жамгырчиев.
Ссылка:
просмотров: 1679
Версия для печати
Материалы по теме
Родственные узы кыргызской политики. О братьях, сватах и окул бала
Популярные новости
Учителя школы &#8470;&nbsp;24&nbsp;Бишкека подарили выпускникам зажигательный танец Учителя школы № 24 Бишкека подарили выпускникам зажигательный танец
Алмазбек Атамбаев несколько раз предлагал мировую. Сооронбай Жээнбеков не&nbsp;хочет Алмазбек Атамбаев несколько раз предлагал мировую. Сооронбай Жээнбеков не хочет
Как девушка из&nbsp;глубинки Кыргызстана покорила модный мир России Как девушка из глубинки Кыргызстана покорила модный мир России
Неделя-24. Прослушка Алмазбека Атамбаева и&nbsp;родня премьер-министра Неделя-24. Прослушка Алмазбека Атамбаева и родня премьер-министра
Бизнес
Заказ карты Visa Classic от&nbsp;&laquo;Бай Тушума&raquo; онлайн: быстро, удобно и&nbsp;бесплатно Заказ карты Visa Classic от «Бай Тушума» онлайн: быстро, удобно и бесплатно
Мобильный оператор&nbsp;О! активно наращивает емкость сети 4G&nbsp;LTE Мобильный оператор О! активно наращивает емкость сети 4G LTE
Еще больше интернета с&nbsp;тарифом #СУПЕРВЫГОДНЫЙ от&nbsp;MegaCom Еще больше интернета с тарифом #СУПЕРВЫГОДНЫЙ от MegaCom
Бишкектеплосеть установит во&nbsp;всех многоэтажных домах счетчики на&nbsp;тепло и&nbsp;воду Бишкектеплосеть установит во всех многоэтажных домах счетчики на тепло и воду