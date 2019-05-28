Эмиль Жамгырчиев: Я не родственник Мухаммедкалыя Абылгазиева

«Хочу официально заявить об отсутствии родственных связей с премьер-министром Кыргызстана Мухаммедкалыем Абылгазиевым», — сообщил 24.kg заместитель председателя Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями Эмиль Жамгырчиев.

По его словам, премьер-министр не является ему ни ближним, ни дальним родственником. Он опроверг информацию, что глава кабмина его окул-ата (посаженный отец).

«У меня абсолютно другие окул-ата и окул-апа, которые, как и я, с удивлением читают ничем не подтвержденные доводы (сплетни). Удивляет, что наши «доброжелатели», преследуя свои злостные интересы, идут на все, чтобы посеять среди населения сомнение и выставить в негативе тех или иных лиц, при этом не думая, что задевают чувства непричастных людей», — подчеркнул замглавы ГСБЭП.

«Мы готовы к новым подобным провокационным заявлениям, ведь мы активно боремся с экономической преступностью и коррупцией, что нравится далеко не всем. Главный показатель — это результаты, возмещенные денежные средства, которые пойдут на увеличение социальных пособий, пенсий, ремонт и строительство школ, а также тысячи реальных людей, чьи права восстановлены, интересы защищены», — заключил Эмиль Жамгырчиев.