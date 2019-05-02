Фото с Райымом-миллионером. Как депутаты оправдывают свой визит на той

Второй день не утихают страсти вокруг поездки депутатов Жогорку Кенеша в Кара-Суйский район Ошской области. Фотографии со спортивного мероприятия, организованного небезызвестным Райымбеком Матраимовым (Райым-миллионер), широко обсуждают в соцсетях. Пользователи отмечают, что депутатам неэтично присутствовать на турнире, устроенном экс-заместителем главы таможни. В отношении него, напомним, ГСБЭП проводит проверку о законности происхождения имущества.

Что ответили депутаты в свое оправдание?

Тазабек Икрамов, депутат Жогорку Кенеша от «Онугуу-Прогресс»:

— Я поехал, как и все другие депутаты, по приглашению нашего коллеги Искендера Матраимова. Это обычная практика. Мы всегда ездим. Ну а то, что там был его брат Райым-миллионер, так он и должен был там быть. Ничего неэтичного или неправильного я в этом не вижу.

Алмамбет Шыкмаматов, лидер парламентской фракции «Ата Мекен»:

— Я поехал по приглашению своего коллеги Искендера Матраимова. Он этот турнир проводит каждый год. Депутаты часто в регионах проводят подобные мероприятия, и мы их посещаем. А с Райымом Матраимовым у меня нет никаких отношений. Неэтично, конечно, присутствовать на одном мероприятии с Райымом. Но, с другой стороны, уголовное дело в отношении Райыма не возбуждено. ГСБЭП проводит только проверку. Еще раз повторю, нас пригласил Искендер Матраимов, а не Райым. Это дань уважения коллеги Матраимову, а не его брату. С Райымом у меня никаких отношений нет.

Канат Исаев, депутат Жогорку Кенеша от «Кыргызстана»:

— На мероприятие в Кара-Суу нас пригласил депутат Искендер Матраимов. Неэтично было отказывать коллеге. Это неправда, что Матраимовы для нас забронировали отдельный самолет. Каждый депутат сам покупал билеты, и мы летели разными рейсами. В тот же день по приглашению другого коллеги депутата Торобая Зулпукарова поехал в Ноокат. Там проходил ежегодный турнир по борьбе, который Зулпукаров устраивает уже на протяжении 10 лет. После этого вернулся в Ош и посмотрел больницу, которую недавно открывал еще один мой коллега Азамат Арапбаев.

Азамат Арапбаев, депутат Жогорку Кенеша от СДПК:

— Я не вижу ничего предосудительного в том, что мы, депутаты, посетили мероприятие с участием Райыма Матраимова. Что в этом такого? Это было спортивное состязание. Более того, мы поздравили наших ветеранов Великой Отечественной войны. Там было очень много людей, более полутора тысяч, и это все простые граждане. Я не понимаю, что все так всполошились. Нас, депутатов, пригласил Искендер Матраимов, и мы поехали. Какие могут быть вопросы этики? Не понимаю.

Алтынбек Сулайманов, лидер парламентской фракции «Бир Бол»:

Комментировать детали своего визита в гости к братьям Матраимовым отказался. Сказав только, что полетел в Ош по личным делам, а в Кара-Суу заехал по приглашению коллеги Искендера Матраимова.

Кубатбек Боронов, первый вице-премьер-министр:

— Я ездил не к Райыму Матраимову, а к Искендеру Матраимову. Во-вторых, это был выходной день. Это моя личная поездка.

Дастанбек Джумабеков, спикер Жогорку Кенеша:



Пресс-секретарь торага Эльвира Темир дала пояснение от его имени. «У спикера вчера был выходной, которым он воспользовался по собственному усмотрению. Депутат ЖК Искендер Матраимов пригласил Дастанбека Джумабекова на свое мероприятие, и торага согласился поехать. Поездка была осуществлена на личные средства спикера, а не на бюджетные. Помимо Дастанбека Джумабекова, там были и другие депутаты ЖК, которые также поехали за свои деньги», — сказала она.

Жанар Акаев, депутат Жогорку Кенеша:

Прокомментировал ситуацию на своей странице в Facebook. Он написал, что в командировку в Ош отправился вместе с депутатами со всех фракций. Делегацию возглавил спикер ЖК Дастан Джумабеков. «я находился в Оше пять дней. Депутат ЖК Искендер Матраимов пригласил нас на праздничное спортивное мероприятие с участием 5 тысяч человек. Мы поехали не на свадьбу или день рождения Райыма Матраимова, а поздравили ветеранов и встретились с местным населением. Всегда посещаем мероприятия, организованные коллегами депутатами», — написал депутат.

Он призвал пользователей соцсетей не поддаваться эмоциям, но отметил, что понимает и принимает критику.

Напомним, турнир по волейболу, посвященный памяти Исмаила Матраимова и организованный одноименным фондом, посетили высокопоставленные чиновники и депутаты ЖК. На фотографии видно, что присутствовали первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов, спикер парламента Дастан Джумабеков, вице-спикер парламента Мирлан Бакиров, полномочный представитель правительства в Ошской области Узарбек Жылкыбаев, полномочный представитель правительства в Джалал-Абадской области Кыянбек Сатыбалдиев, мэр Оша Таалайбек Сарыбашев.

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Из депутатов замечены Жанар Акаев, Улан Примов, Абдывахап Нурбаев, Бакытбек Жетигенов, Аалы Карашев, Жылдыз Мусабекова (СДПК), Алиярбек Абжалиев, Руслан Казакбаев, Талант Мамытов, Таабалды Тиллаев, Марлен Маматалиев («Республика — Ата Журт»), Тазабек Икрамов, Тынчтык Шайназаров («Онугуу-Прогресс»), Алмазбек Батырбеков, Канат Исаев, Алмазбек Токторов, Таалайбек Масабиров, Нурбек Алимбеков («Кыргызстан»), а также лидеры фракций «Бир Бол» Алтынбек Сулайманов и «Ата Мекен» Алмамбет Шыкмаматов. Всего более 20 парламентариев.

Присутствовали также бывшие чиновники и депутаты, в частности экс-мэр Бишкека Нариман Тюлев, экс-спикер ЖК Ахматбек Келдибеков, экс-замглавы МВД Данияр Абдыкаров, экс-посол в Турции Ибрагим Жунусов и другие.