Суд санкционировал арест Манаса Арабаева. Его водворят в СИЗО ГКНБ

Первомайский районный суд Бишкека рассмотрел меру пресечения бывшему заведующему отделом судебной реформы и законности аппарата президента КР Манасу Арабаеву.

В ходе судебного заседания гособвинитель просил избрать бывшему чиновнику меру пресечения в виде заключения под стражу.

Адвокат Манаса Арабаева просила суд дать санкцию, не связанную с арестом. Юрист мотивировала это тем, что личность ее подзащитного установлена, он имеет постоянное место жительства, он не намерен сбегать из страны. Кроме того, защитник заявила, что Манас Арабаев долгое время являлся госслужащим, имеет государственный чин, а также награды.

Судья вынес решение об аресте Манаса Арабаева с содержанием под стражей в СИЗО ГКНБ до окончания срока следствия — до 3 июля.

Напомним, АКС ГКНБ возбудила уголовное дело в отношении бывшего председателя Свердловского районного суда Эльвиры Джаркеевой. Ее обвинили в вынесении незаконного решения в деле о рейдерском захвате земельного участка. Позже фигурантами уголовного дела стали судьи Бишкекского городского и Верховного судов, оставившие в силе решение первой инстанции. 2 июня АКС ГКНБ задержала экс-заведующего отделом судебной реформы и законности аппарата президента Манаса Арабаева.