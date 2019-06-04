17:29
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Суд санкционировал арест Манаса Арабаева. Его водворят в СИЗО ГКНБ

Фото 24.kg

Первомайский районный суд Бишкека рассмотрел меру пресечения бывшему заведующему отделом судебной реформы и законности аппарата президента КР Манасу Арабаеву.

В ходе судебного заседания гособвинитель просил избрать бывшему чиновнику меру пресечения в виде заключения под стражу.

Адвокат Манаса Арабаева просила суд дать санкцию, не связанную с арестом. Юрист мотивировала это тем, что личность ее подзащитного установлена, он имеет постоянное место жительства, он не намерен сбегать из страны. Кроме того, защитник заявила, что Манас Арабаев долгое время являлся госслужащим, имеет государственный чин, а также награды.

Судья вынес решение об аресте Манаса Арабаева с содержанием под стражей в СИЗО ГКНБ до окончания срока следствия — до 3 июля.

Напомним, АКС ГКНБ возбудила уголовное дело в отношении бывшего председателя Свердловского районного суда Эльвиры Джаркеевой. Ее обвинили в вынесении незаконного решения в деле о рейдерском захвате земельного участка. Позже фигурантами уголовного дела стали судьи Бишкекского городского и Верховного судов, оставившие в силе решение первой инстанции. 2 июня АКС ГКНБ задержала экс-заведующего отделом судебной реформы и законности аппарата президента Манаса Арабаева.
Ссылка:
просмотров: 940
Версия для печати
Материалы по теме
Задержание экс-серого кардинала судебной системы. В чем обвиняют Манаса Арабаева
В Бишкеке задержан экс-серый кардинал судебной системы Манас Арабаев
Уголовное дело Манаса Арабаева. В ГКНБ рассказали, что происходит на самом деле
Генпрокуратура не нашла фактов вмешательства в работу судов Манасом Арабаевым
О жалобах на Манаса Арабаева рассказала депутат Айнуру Алтыбаева
Увольнение Манаса Арабаева. Утратил доверие политического руководства
Скандальный Манас Арабаев лишился работы. Указ подписан
Популярные новости
Сапар Исаков рассказал о&nbsp;группе компаний &laquo;АКА&raquo; и&nbsp;связях Райымбека Матраимова Сапар Исаков рассказал о группе компаний «АКА» и связях Райымбека Матраимова
В&nbsp;Бишкеке открыли зону для прогулок и&nbsp;отдыха &laquo;Дарыя&raquo; В Бишкеке открыли зону для прогулок и отдыха «Дарыя»
Незаконное освобождение Азиза Батукаева. Аиду Салянову задержали Незаконное освобождение Азиза Батукаева. Аиду Салянову задержали
Неделя-24. Уголовное дело Райымбека Матраимова и&nbsp;скандал с&nbsp;&laquo;КТ&nbsp;Мобайл&raquo; Неделя-24. Уголовное дело Райымбека Матраимова и скандал с «КТ Мобайл»
Бизнес
Где можно пополнить счет&nbsp;О! без комиссии Где можно пополнить счет О! без комиссии
Зарабатывайте на&nbsp;драгметаллах с&nbsp;обезличенным металлическим счетом &laquo;Бакай Банка&raquo; Зарабатывайте на драгметаллах с обезличенным металлическим счетом «Бакай Банка»
Подключи тариф &laquo;СУПЕРВЫГОДНЫЙ&nbsp;80&raquo; от&nbsp;MegaCom и&nbsp;получи 40&nbsp;ГБ интернета в&nbsp;подарок Подключи тариф «СУПЕРВЫГОДНЫЙ 80» от MegaCom и получи 40 ГБ интернета в подарок
O!TV&nbsp;&mdash; мобильное приложение для развлечений &#8470;&nbsp;1&nbsp;в Кыргызстане! O!TV — мобильное приложение для развлечений № 1 в Кыргызстане!