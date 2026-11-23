Мигранты: жизнь и работа за рубежом

С начала ноября Новосибирскую область покинуло 25 тысяч 888 мигрантов. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сообщил начальник ГУ МВД по Новосибирской области Андрей Кульков.

По его данным, на заработки в регион приехали 16 тысяч 52 жителя Центральной Азии.

В ведомстве указали, что число выехавших каждую неделю превышает численность приехавших мигрантов начиная с середины сентября.

Еще больше 2 тысяч нелегалов принудительно выдворены из Новосибирской области за нарушение миграционного законодательства.

По официальным сведениям, с 16 по 22 ноября через пункты пропуска в регион въехало 5 тысяч 197 иностранных граждан. Покинуло территорию области 7 тысяч 888 мигрантов.

«В ходе профилактических мероприятий проверено 17 объектов: одна стройка, пять промпредприятий, шесть мест массового пребывания иностранцев и пять иных объектов. Выявлено 189 фактов нарушений миграционного законодательства. Приняты решения в форме принудительного контролируемого выезда за пределы РФ в страны исхода в отношении 60 граждан, фактически выдворено 65 человек», — рассказал Андрей Кульков.

Кроме того, по официальной статистике правоохранителей, с начала года выявлено 9 тысяч 317 фактов нарушений в сфере миграционного законодательства. Выдворено 2 тысячи 330 человек.