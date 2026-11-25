Заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики Асылбек Сатывалдиев встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Болгарии в КР Георги Воденски.

По данным Минсельхоза, обсуждены возможности расширения экспорта отечественной сельскохозяйственной продукции, в том числе сухофруктов, орехов и натурального меда, на рынки Болгарии и Европейского союза.

Особое внимание уделено вопросам сертификации продукции, соблюдения требований к ее импорту, а также налаживания прямых контактов с потенциальными болгарскими импортерами.

По итогам встречи стороны выразили заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества между профильными государственными органами и деловыми кругами двух стран, а также в практической проработке перспективных направлений кыргызско-болгарского сотрудничества.