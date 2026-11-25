В селе Байтик планируют построить круглогодичный горнолыжный и туристический курорт «Байтик Резорт». Объем инвестиций в проект составит 200 миллионов долларов. Об этом журналистам сообщил директор Фонда развития туризма Адилет Жанузаков.

По его словам, ранее распоряжением кабинета министров для реализации проекта официально выделили 1,5 тысячи гектаров земли в селе Байтик. Сейчас фонд совместно с предприятиями «Кыргызгипрозем» и «Кадастр» завершает уточнение земельных участков. Границы также согласовывают с местными органами власти.

Инвестор для реализации проекта уже определен. Строительство планируют вести поэтапно в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП). Соглашение с инвестором уже подписано. На строительство отводится от трех до пяти лет.

«Байтик Резорт» будет работать круглый год. Зимой посетителям планируют создать условия для катания на лыжах, в том числе построить канатные дороги и подъемники. Летом курорт также будет предлагать возможности для отдыха.

Как отметил Адилет Жанузаков, работа над проектом ведется с 2022 года, однако в прошлом и нынешнем годах ему уделили особое внимание. Кабинет министров дал поручение обеспечить его полноценную реализацию.

По условиям ГЧП, инфраструктура курорта после завершения 49-летнего срока соглашения должна перейти в собственность государства. Средства в строительство будет вкладывать частный инвестор.

Кроме того, не менее 80 процентов работников курорта планируют набирать из числа местных жителей.

Напомним, ранее сообщалось, что стратегическим партнером проекта выступит китайская компания China National Heavy Machinery Corporation (CHMC). Финансирование планируется по модели EPC+F с привлечением кредитов «Элдик Банка», собственных средств частного партнера и других источников.