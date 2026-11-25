Садыр Жапаров обсудил с новым послом США проекты Boeing и Wabtec
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров принял нового посла США Стивена Гиллена по случаю вручения верительных грамот. Стороны обсудили развитие экономического сотрудничества, привлечение американских инвестиций и реализацию совместных проектов. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
В начале встречи президент поздравил дипломата с началом работы в Кыргызстане и отметил, что в 2026 году страны отмечают 35-летие установления дипломатических отношений.
Садыр Жапаров подчеркнул, что Кыргызстан высоко ценит поддержку США, оказанную в первые годы независимости, и заинтересован в переходе двусторонних отношений на новый уровень.
Глава государства также отметил усилия президента США Дональда Трампа по развитию сотрудничества с Центральной Азией.
Особое внимание стороны уделили расширению торгово-экономических и инвестиционных связей, взаимодействию в банковской и финансовой сферах, горнодобывающей промышленности и энергетике.
Президент рассказал об итогах своих рабочих визитов в США в 2026 году и подчеркнул важность дальнейшей реализации совместных проектов с американскими компаниями Boeing, Wabtec и другими.
В свою очередь, посол Стивен Гиллен положительно оценил динамику экономического развития Кыргызстана и выразил заинтересованность американской стороны в расширении партнерства.
Он также отметил реализацию совместных экономических проектов и выразил надежду на дальнейший прогресс в торгово-экономических отношениях между двумя странами.
Кроме того, дипломат поздравил Кыргызстан с избранием непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2027–2028 годы и подтвердил готовность США к тесному взаимодействию на этой международной площадке.
По итогам встречи стороны выразили заинтересованность в дальнейшем укреплении кыргызско-американских отношений и развитии сотрудничества в различных сферах.