Президент Кыргызстана Садыр Жапаров принял нового посла США Стивена Гиллена по случаю вручения верительных грамот. Стороны обсудили развитие экономического сотрудничества, привлечение американских инвестиций и реализацию совместных проектов. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В начале встречи президент поздравил дипломата с началом работы в Кыргызстане и отметил, что в 2026 году страны отмечают 35-летие установления дипломатических отношений.

Садыр Жапаров подчеркнул, что Кыргызстан высоко ценит поддержку США, оказанную в первые годы независимости, и заинтересован в переходе двусторонних отношений на новый уровень.

Глава государства также отметил усилия президента США Дональда Трампа по развитию сотрудничества с Центральной Азией.

Особое внимание стороны уделили расширению торгово-экономических и инвестиционных связей, взаимодействию в банковской и финансовой сферах, горнодобывающей промышленности и энергетике.

Президент рассказал об итогах своих рабочих визитов в США в 2026 году и подчеркнул важность дальнейшей реализации совместных проектов с американскими компаниями Boeing, Wabtec и другими.

В свою очередь, посол Стивен Гиллен положительно оценил динамику экономического развития Кыргызстана и выразил заинтересованность американской стороны в расширении партнерства.

Он также отметил реализацию совместных экономических проектов и выразил надежду на дальнейший прогресс в торгово-экономических отношениях между двумя странами.

Кроме того, дипломат поздравил Кыргызстан с избранием непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2027–2028 годы и подтвердил готовность США к тесному взаимодействию на этой международной площадке.

По итогам встречи стороны выразили заинтересованность в дальнейшем укреплении кыргызско-американских отношений и развитии сотрудничества в различных сферах.