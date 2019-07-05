Экс-серого кардинала судебной системы Манаса Арабаева выпустили из-под стражи

Первомайский районный суд Бишкека рассмотрел меру пресечения бывшему заведующему отделом судебной реформы и законности аппарата президента КР Манасу Арабаеву.

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Постановлением суда ему изменена мера пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

Ранее бывший чиновник аппарата президента дал показания против супруги Алмазбека Атамбаева Раисы Атамбаевой. Об этом говорится в расследовании ОТРК.

По его словам, Раиса Атамбаева вмешивалась в судебный процесс по делу строительной компании БЛС, которая принадлежала международной горнорудной организации «Синхуа».