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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками (146)

Экс-серого кардинала судебной системы Манаса Арабаева выпустили из-под стражи

Первомайский районный суд Бишкека рассмотрел меру пресечения бывшему заведующему отделом судебной реформы и законности аппарата президента КР Манасу Арабаеву.

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Постановлением суда ему изменена мера пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

Ранее бывший чиновник аппарата президента дал показания против супруги Алмазбека Атамбаева Раисы Атамбаевой. Об этом говорится в расследовании ОТРК.

По его словам, Раиса Атамбаева вмешивалась в судебный процесс по делу строительной компании БЛС, которая принадлежала международной горнорудной организации «Синхуа».

Напомним, АКС ГКНБ возбудила уголовное дело в отношении бывшего председателя Свердловского районного суда Эльвиры Джаркеевой. Ее обвинили в вынесении незаконного решения в деле о рейдерском захвате земельного участка. Позже фигурантами уголовного дела стали судьи Бишкекского городского и Верховного судов, оставившие в силе решение первой инстанции. 2 июня АКС ГКНБ задержала экс-заведующего отделом судебной реформы и законности аппарата президента Манаса Арабаева.
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