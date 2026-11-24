НАТО назвал неприемлемым возвращение к границам 1997 года в Европе. Об этом заявил глава альянса Марк Рютте.

«Возвращение НАТО к границам 1997 года неприемлемо. Никто в НАТО не считает это хорошей идеей, поэтому это неприемлемо. Такие решения принимают в НАТО, но никто — вне НАТО», — сказал он на пресс-конференции.

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Он добавил, что «только страны НАТО могут принимать подобные решения».

А выступая на заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Берлине, Марк Рютте призвал готовить граждан и органы власти альянса к возможной войне. По его словам, необходима подготовка всего общества к возможному военному конфликту.

Напомним, ранее сообщалось, что в рамках обсуждения вопроса об урегулировании ситуации вокруг Украины российская сторона включила в свои требования отказ НАТО от «любой военной деятельности», в том числе в Восточной Европе, на Южном Кавказе, а также в Центральной Азии.