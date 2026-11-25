В Бишкеке задержали подозреваемых в разбойном нападении на иностранного гражданина, у которого похитили 988,5 тысячи долларов и 200 тысяч сомов. Часть предполагаемых участников задержана за рубежом. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По их данным, нападение произошло 17 ноября примерно в 16.00. Четверо неизвестных проникли в одно из зданий столицы. Угрожая иностранцу предметом, похожим на пистолет, и применив физическую силу, они забрали его черную сумку и мобильные телефоны. В сумке находились деньги и паспорт потерпевшего.

Иностранец рассказал, что деньги ему передали знакомые для последующей доставки в логистическую компанию. По его словам, средства предназначались для приобретения автомобилей.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье 207 «Разбой» УК КР.

В ходе оперативно-следственных мероприятий сотрудники милиции изучили записи камер видеонаблюдения проекта «Безопасная страна». Это помогло установить машины, которыми пользовались подозреваемые, их связи и передвижение после нападения.

В Бишкеке задержаны трое граждан: А.Э., 1971 года рождения, Л.Л., 1996 года рождения, и Н.А., 2000 года рождения. Их водворили в изолятор временного содержания.

Кроме того, на территории иностранного государства задержаны несколько граждан, скрывшихся за пределами Кыргызстана.

В сообщении МВД указаны М.Б., 2003 года рождения, С.Н., 2001 года рождения, И.Д., 1991 года рождения, Х.И., 1996 года рождения, и Б.А., 2002 года рождения. В списке также дважды приведены инициалы К.Б. с одинаковым годом рождения — 2008-м. В какой стране прошли задержания, ведомство не уточнило.

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Во время оперативно-следственных мероприятий милиция обнаружила и изъяла часть похищенных денег. В одном из домов села Новопокровка Иссык-Атинского района в черной сумке находились 300 тысяч долларов. Еще 100 тысяч долларов нашли в автомобиле одного из подозреваемых.

Кроме того, под контейнером в одном из сел Чуйского района обнаружили 410 тысяч долларов.

Таким образом, общая сумма найденных денег составила 810 тысяч долларов. Расследование продолжается.