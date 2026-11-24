В разгар всемирного сезона осенних распродаж сеть магазинов O!Store запускает большую акцию для тех, кто планировал обновить смартфон.

Вместо суеты одного дня покупателям доступна целая неделя выгодных предложений: до конца ноября во всех филиалах O!Store и на сайте ostore.kg стоимость на популярные модели Xiaomi и Samsung снижена до 18 процентов.

В акционный список вошли востребованные устройства для работы, учебы, съемки контента и повседневного общения — в разных конфигурациях памяти и цветовых решениях. Любую модель можно оформить в рассрочку, подобрав удобный размер ежемесячного платежа.

Оформить заказ можно онлайн с доставкой на ostore.kg или лично в любом филиале сети O!Store по всей стране. Узнать подробности об ассортименте, ценах и условиях рассрочки можно на официальной странице Instagram, в магазинах сети и по номеру 0705 007 000.

Скидки действуют до 30 ноября 2026 года. Количество смартфонов по акции ограничено.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и № 16-0063-КР от 06.12.2016. Рассрочку предоставляет ОАО «О!Банк». Лицензия НБ КР № 044 от 17.09.2024. Подробности на obank.kg.