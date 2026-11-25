В Баткенской области планируют построить новые промышленные предприятия, освоить месторождение золота, расширить орошаемые земли и развивать туристическую инфраструктуру. Соответствующий проект постановления кабинета министров об утверждении Программы развития Баткенской области до 2030 года вынесен на общественное обсуждение.

Документ разработан Министерством экономики и коммерции и предусматривает комплексное развитие региона в ближайшие годы.

Одним из приоритетных направлений станет промышленность. В частности, до конца 2027 года в городе Айдаркен Кадамджайского района планируется построить кирпичный завод, а до конца 2028-го — предприятие по переработке отходов ртути и сурьмы.

Кроме того, в Уч-Коргонском айыльном аймаке намерены построить асфальтобетонный завод, а к 2030 году — ввести в эксплуатацию месторождение золота в Молдо-Ниязском айылном аймаке.

Программа также предусматривает строительство логистического центра вместимостью 3 тысячи тонн в промышленной зоне Чет-Булак города Баткен. Его планируют завершить во втором квартале 2029 года.

В городе Раззаков к 2030 году хотят открыть агрологистический центр, а в Кадамджайском районе — предприятие по переработке фруктов. В селе Согмент здание бывшей бани предполагается переоборудовать под швейный цех.

Значительная часть мероприятий направлена на развитие сельского хозяйства и обеспечение фермеров поливной водой.

Так, в Лейлекском районе запланировано строительство дюкера в селе Максат для подачи воды на массив Арка. Ожидается, что это позволит освоить 1 тысячу 800 гектаров новых орошаемых земель.

Еще 2 тысячи 500 гектаров планируется освоить благодаря строительству канала из реки Саркент на массив Тоо-Жайлоо.

Помимо этого, предусмотрены реконструкция действующих и строительство новых ирригационных каналов в Кадамджайском и Лейлекском районах, восстановление поврежденного участка канала Кайынды протяженностью 7,5 километра и развитие систем питьевого водоснабжения.

В сфере туризма предлагается строительство комплекса «Тоо-Жайлоо» в Лейлекском районе. Также запланирована реконструкция центрального стадиона района.

Согласно справке-обоснованию, 20 ноября 2026 года Совет по развитию Баткенской области одобрил включение этих двух проектов в перечень мероприятий, финансируемых в 2027 году за счет республиканского бюджета. На указанные цели предусмотрено 500 миллионов сомов.

В документе отмечается, что новая программа разработана с учетом изменившейся ситуации в регионе, в том числе урегулирования пограничных вопросов.

Ранее развитие Баткенской области регулировалось программой на 2021–2035 годы, утвержденной в сентябре 2021 года. Однако она имела гриф «Для служебного пользования», что ограничивало доступ общественности и потенциальных инвесторов к содержащейся в ней информации.

Новая программа должна стать открытым документом, определяющим приоритетные проекты и инвестиционные возможности региона.

В случае принятия постановления руководители государственных органов, местных администраций и органов самоуправления будут нести персональную ответственность за своевременное выполнение мероприятий.

Отчеты об исполнении плана предполагается представлять ежеквартально. Финансирование программы будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных республиканским и местными бюджетами.

Постановление предлагается ввести в силу с 1 января 2027 года.