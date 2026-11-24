Еврокомиссия представила проект 22-го пакета санкций. Об этом сообщается на сайте организации.

Как указано в заявлении, новый пакет включает отключение от SWIFT 60 банков, а также санкции в отношении 70 танкеров, перевозящих российскую нефть, и 100 физических лиц и организаций, связанных с ВПК РФ и Беларуси.

Ограничения затронут криптовалютные и платежные сервисы, энергетический сектор, в том числе услуги в сфере электроэнергетики. Кроме того, Еврокомиссия предлагает ввести запрет на использование танкеров, застрахованных в России.

ЕК также предложила запретить выдачу виз бывшим российским военнослужащим, участие российских команд и спортсменов, выступающих под российским флагом, в спортивных мероприятиях на территории ЕС, а также демонстрацию официальной российской символики на спортивных мероприятиях.

Европейским компаниям запретят участвовать в любых энергетических проектах в РФ, гражданам Евросоюза — занимать руководящие посты в российских компаниях, а россиянам —должности в базирующихся в Европе спортивных организациях.