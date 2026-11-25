Адылбек Касымалиев провел очередное заседание. В повестку дня было включено более десяти вопросов, сообщает кабмин.

Министерством экономики и коммерции представлены законопроект о промышленной политике, а также проект распоряжения кабмина, касающийся специальной финансовой инвестиционной территории «Тамчы» с особым правовым режимом и статусом. По итогам доклада и состоявшегося обсуждения участники заседания поддержали предложенные решения.

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Кроме того, рассмотрены вопросы трансформации земель. Госагентством по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии представлены проекты постановлений кабмина о трансформации земельных участков в Бишкеке, Оше, Иссык-Кульской области из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли населенных пунктов». После обсуждения проекты нормативных правовых актов были приняты.

В повестку дня заседания также был включен ряд других вопросов. Адылбек Касымалиев подчеркнул необходимость учитывать все высказанные в ходе заседания замечания и предложения, а также дал ряд протокольных поручений.