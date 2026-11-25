Кыргызстан занял 65-е место в рейтинге самых безопасных стран мира для туристов
Кыргызстан занял 65-е место в рейтинге самых безопасных стран мира для туристов по версии CEOWORLD Travel Safety Ranking 2027.
Авторы рейтинга Travel Safety Ranking учитывали такие факторы, как общественная безопасность, стабильность и спокойная обстановка.
Среди стран Центральной Азии Узбекистан показал лучший результат (270-е место). Казахстан занял 44-е место, Туркменистан — 57-е, Таджикистан — 73-е.
Первую позицию в рейтинге занял Сингапур, последнюю — Гаити.