В шаге от международного скандала. Как мелкую чиновницу возвели в замминистра

В правительстве прокомментировали информацию, распространяемую в соцсетях.

«Навязчивое желание связать имя премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева с данной конкретной ситуацией — это попытка высосать из пальца историю, к которой он не имеет никакого отношения. Если необоснованность выданной справки подтвердится, то глава правительства, безусловно, примет меры в отношении руководства Минсельхоза», — отметили в аппарате правительства.

Сообщается, что по факту распространяемой в соцсетях информации проводится проверка. По ее итогам будет принято решение.

В Facebook опубликовали справку, подписанную заместителем министра сельского хозяйства Амангелди Исаевым. В документе говорится, что «Беккулиева Анаркуль Токтонбековна действительно работает в Министерстве сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР. Она занимает должность заведующей отделом продовольственной безопасности (в ранге заместителя министра)».

Автор публикации в соцсетях отмечает, что «министр Эркинбек Чодуев завел интрижку на рабочем месте». «Этот роман мог длиться бесконечно долго, если бы из-за него не разразился международный скандал. Недавно Беккулиева собралась на международную ярмарку в Китай, но проблема состояла в том, что принимающая сторона оплачивала перелеты, проживание и прочие расходы чиновникам в ранге не менее чем замминистра. Тут-то Чодуев и похлопотал за свою фаворитку, дав поручение выдать ей необходимую справку. Таким образом заведующая отделом экспорта получила бумагу о том, что ее должность соответствует статусу заместителя руководителя ведомства. Нонсенс!» — пишут в Facebook.

Как отмечается, китайская сторона направила соответствующий запрос в МИД Кыргызстана, где и выяснилось, что завотделом никак не может быть в ранге замминистра.

«Исаев является одногруппником и другом премьер-министра Абылгазиева. Однако сомнительно, что теперь, после выхода в свет этой информации, глава правительства будет вмешиваться и помогать своему знакомому», — говорится в публикации.