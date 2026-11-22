Европейцы готовы принять приглашение президента России Владимира Путина на переговоры в Москве, если получат гарантии того, что «теперь им будет предоставлена полная свобода действий» в предстоящих встречах. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на представителя Елисейского дворца.

«Наше требование будет заключаться в том, чтобы начало или формализация этого российско-европейского диалога ясно демонстрировали, что РФ отныне признает за европейцами полноценную роль в переговорах и что они будут активно участвовать в следующем раунде переговоров с США и Украиной», — заявил советник президента Франции Эммануэля Макрона.

По его словам, Париж ожидает, что европейская делегация станет участницей следующего раунда переговоров в Абу-Даби.

«Нового раунда в Абу-Даби не будет, если в нем не примут участие европейцы… Естественно, что европейцы должны высказать свое мнение на переговорах», — добавил советник.

Ранее американский глава Дональд Трамп призвал лидеров стран ЕС поддерживать прямые контакты с Владимиром Путиным.

Напомним, 19 ноября после трехсторонних переговоров Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в Берлине прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского и лидеров государств «коалиции желающих». На ней также присутствовали спецпосланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Во время консультаций им с борта своего самолета позвонил глава США.