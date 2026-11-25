В биосферном заповеднике Сары-Челек построят визит-центр, заасфальтируют дороги до озера и запустят электробусы. Об этом журналистам сообщил глава Государственного агентства по развитию туризма Эдуард Кубатов.

По его словам, в визит-центре предусмотрят туалеты, коворкинг, кофейню, магазин, прачечную и номера для туристов, которые захотят остановиться на ночь.

Дороги на территории Сары-Челека планируют заасфальтировать, в том числе до озера, чтобы уменьшить пыление.

Для передвижения туристов внутри территории предусмотрят 20 электробусов.

Они будут курсировать по трем маршрутам, как городской общественный транспорт. Посетители смогут оплачивать вход в природный парк и проезд по QR-коду.

Автобусы будут довозить туристов до озера, где они смогут выйти, осмотреть местность и достопримечательности. Стоянок у берега не будет, а въезд частных автомобилей к озеру ограничат.

Запустить эту систему планируют в 2027 году.

Сары-Челек — высокогорное озеро в Джалал-Абадской области, расположенное на территории одноименного биосферного заповедника. Оно входит в число известных природных достопримечательностей Кыргызстана и является частью биосферного резервата ЮНЕСКО.