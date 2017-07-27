Liglass Trading. Хроника скандала

Скандал вокруг чешской компании Liglass Trading набирает обороты. Журналисты ИА «24.kg» воспроизвели всю на сегодняшний день хронику сомнительной инвестиционной истории.

Как продавали малые ГЭС

Впервые о возможности строительства малых ГЭС заговорили в правительстве после встречи с чешскими компаниями в ноябре 2015 года. Тогда в Кыргызстан приехали представители GEEN General Energy a.s. Они готовы были возвести четыре малых ГЭС.

Позже, в 2016 году, премьер-министр Темир Сариев заявил, что в Кыргызстане построят 16 малых ГЭС на $190 миллионов.

Вскоре стало понятно, кто будет строить: чехи. В строительство малых ГЭС в Кыргызстане намерены инвестировать две энергокомпании из Чехии. Об этом заявил тогда еще спикер Жогорку Кенеша Асылбек Жээнбеков, отвечая на вопросы журналистов по итогам пребывания официальной делегации парламента Чехии в Кыргызстане. Правда, ни о каком Liglass Trading тогда разговора не было.

В марте 2016 года стало известно, что кабинет министров собирается объявить тендер на строительство малых ГЭС. Однако инвесторы ушли раньше, чем были решены все спорные вопросы. Чешские компании отказались от проекта, а в Министерстве экономики это объяснили тем, что нашлись другие желающие вложиться в проект.

У бизнеса же были свои взгляды на причины провала проекта. Они считают, что все сложности заключены в процессе отвода земель под будущие станции.

К октябрю 2016 года Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования рапортовал, что почти подготовил положение о проведении тендера на малые ГЭС. Глава ведомства Дуйшенбек Зилалиев заявил, что готов лично отвечать за успешную реализацию.

Вскоре готовность строить у нас станции выразили представители Ирана. Но их мечтам не суждено было сбыться.

Процесс запустили лишь в конце марта 2017 года, когда премьер-министр Сооронбай Жээнбеков утвердил положение о тендере на право строительства малых гидроэлектростанций.

И уже в мае ГКПЭН объявил-таки тендер на строительство малых ГЭС. Депутаты Жогорку Кенеша высказались против объявленного конкурса. По словам Курманкула Зулушева, постановление противоречит закону об электроэнергетике. Многие люди сами покупают земельные участки, чтобы построить там малые электростанции. Недавно в Кемине построили мини-ГЭС на 3 мегаватта. А потом чиновники решили выставить малые ГЭС на тендер.

Первый его этап состоялся 15 июня. На заседании тендерной комиссии при вскрытии документов выяснилось, что из 14 створов подали заявки на 11 шесть компаний. В их числе был и оказавшийся скандальным Liglass Trading. Через две недели, 30 июня, по итогам второго тура тендера чешскую компанию признали победителем и отдали ей право строить десять из одиннадцати малых ГЭС.

А причем здесь каскад?

В январе 2016 года президент Кыргызстана подписал законопроект о денонсации соглашения с Россией о строительстве Верхненарынского каскада ГЭС. После двух лет разговоров и первых робких попыток начать строительство в Нарынской области Кыргызстан остался должен холдингу «РусГидро» $37 миллионов. Сообщается, что деньги потрачены на строительство вахтового поселка, бетонного завода и дробильного комплекса. Однако депутаты парламента считают, что сумма слишком завышена. Они создали специальную комиссию и отправились на место стройки изучать ситуацию.

10 августа 2016 года Кыргызстан окончательно разорвал соглашение с Россией о строительстве Верхненарынского каскада и Камбар-Атинской ГЭС-1. Именно с этого момента чиновники всех мастей и рангов твердили: уже совсем скоро, осталось чуть-чуть потерпеть, и новый инвестор будет найден. Шли дни, недели, месяцы, а желающих строить станцию все не было.

И вот почти через год Алмазбек Атамбаев во время государственного визита в Россию заявил, что инвестора на каскад уже почти нашли и в июле подпишут соглашение. Первый тур тендера на малые ГЭС к тому моменту уже прошел. Его слова подтвердил и глава ГКПЭН Дуйшенбек Зилалиев, но компанию не назвал.

Через десять дней все встало на свои места. Дуйшенбек Зилалиев подписал с Liglass Trading контракт на строительство десяти малых ГЭС и двух станций Верхненарынского каскада.

Прожекты есть, денег нет

Казалось бы, надо радоваться. Но гражданские активисты и журналисты заподозрили неладное и стали копать. Причем выяснить, кто именно сорвал такой большой куш, решили и чешские СМИ. Разразился скандал.

Читайте по теме Верхненарынский каскад. Очень сомнительный чешский прожект

Выяснилось, что компания весьма сомнительная, денег на ее счетах практически нет. Да и сама Liglass Trading никаких станций никогда не строила, а занималась всем понемногу, лишь бы на жизнь хватало.

Дальше — больше. Оказалось, МИД неоднократно предупреждал власти, что сотрудничать с Liglass Trading опасно. Но чиновники обращение проигнорировали. Да и после разразившегося скандала особо не забеспокоились. Тот же Дуйшенбек Зилалиев призвал успокоиться и подождать, пока чехи все заплатят и начнут стройку.

В Кыргызстан даже приехал представитель фирмы Йиржи Войцеховски. Он заверил, что Liglass Trading построит каскад, и $37 миллионов «РусГидро» отдадут. Позже на обновленном сайте компании появилось ее официальное заявление по поводу скандала.

Комментировать происходящее пришлось даже президенту Алмазбеку Атамбаеву. А владелец Liglass Trading Майкл Смелик заявил, что все чисто и прозрачно, а сам он на рынке не первый год. Чешский инвестор заверял представителей прессы, что непременно ответит на все вопросы 26 июля. Но обманул. С обещанной пресс-конференцией Майкл Смелик так и не выступил.

Акционеры Нацэнергохолдинга должны утвердить соглашение с Liglass Trading о строительстве двух станций Верхненарынского каскада 4 августа. С этого времени пойдет отсчет 30 дней для уплаты $37 миллионов «РусГидро». Так заявил президент. А вот сам Майкл Смелик после подписания соглашения 10 июля утверждал, что 30 дней пойдут с 11 июля. И опять непонятно. То ли 22 августа закончится эта история, то ли уже в сентябре.