21:19
+26
USD 67.15
EUR 72.91
RUB 1.20
Официально

Утверждено положение о тендере на право строительства малых гидроэлектростанций

Утверждено Положение о тендере на право строительства малых гидроэлектростанций в Кыргызской Республике. Соответствующее постановление Правительства Кыргызской Республики подписал Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков.

Положение о тендере на право строительства малых гидроэлектростанций в Кыргызской Республике определяет общие условия организации для реализации проектов строительства малых гидроэлектростанций, а также позволяет устанавливать сроки и условия проведения тендера.

Вместе с тем, утвержденный документ регулирует отношения, возникающие между организатором и участниками тендера, предусматривает организацию согласованных действий при рассмотрении и принятии решений каждым из участников, защиту их прав и законных интересов при проведении тендера.

Важно подчеркнуть, что проведение тендера говорит об открытости и прозрачности, а также отсутствия лоббирования интересов той или иной компании со стороны государства. При этом, в ходе проведения тендера представляется широкая возможность определения реальных возможностей потенциального инвестора, путем изучения представленной потенциальным инвестором информации о своих финансовых показателях, деловой репутации и опыта реализации проектов в аналогичной сфере деятельности.

Необходимо отметить, что за последние годы, внутренний рынок потребителей значительно увеличился, при этом возможности по выработке электроэнергии существующих гидроэлектростанций и тепловых электростанций остаются на прежнем уровне.

Исходя из этого возникает необходимость в использовании альтернативных, эффективных и экономически выгодных способов энергообеспечения потребителей республики. Одним из таких способов является использование потенциала гидроэнергетических ресурсов малых рек и водотоков, имеющихся во всех регионах республики.

На сегодняшний день в Кыргызской Республике существует возможность сооружения 87 новых малых ГЭС с суммарной мощностью 178 МВт и среднегодовой выработкой до 1,0 млрд. кВтч, где из них 63 — являются перспективными. В целом, суммарный гидроэнергетический потенциал, обследованных на территории республики 172 рек и водотоков, с расходом воды от 0,5 до 50 куб. м/с, превышает 80 млрд. кВтч в год, из них технически приемлемые к освоению — 5–8 млрд. кВтч в год.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/48248/
просмотров: 390
Версия для печати
Материалы по теме
Утверждена концепция развития сельскохозяйственной кооперативной системы
Подписан закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты КР
О внесении изменений в соглашение с Казахстаном о порядке пребывания граждан
Подписан Кодекс Кыргызской Республики о нарушениях
Подписан Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты
О плане мероприятий по применению технических регламентов Таможенного союза в КР
О Программе развития пищевой и перерабатывающей промышленности Кыргызстана
Об утверждении положения о тендере на строительство малых гидроэлектростанций
Внесены изменения в закон о международных договорах Кыргызстана
Подписан Закон «О внесении изменения в Земельный кодекс Кыргызской Республики»
Популярные новости
Об&nbsp;утверждении технической спецификации Государственного флага и&nbsp;герба КР Об утверждении технической спецификации Государственного флага и герба КР
Калиман Маматова назначена первым заместителем председателя ФОМС Кыргызстана Калиман Маматова назначена первым заместителем председателя ФОМС Кыргызстана
Назначен советник президента Кыргызской Республики на&nbsp;общественных началах Назначен советник президента Кыргызской Республики на общественных началах
Решение о&nbsp;предварительных итогах реализации нацстратегии устойчивого развития КР Решение о предварительных итогах реализации нацстратегии устойчивого развития КР
Бизнес
Станьте участником конкурса в&nbsp;честь дня рождения MegaCom Станьте участником конкурса в честь дня рождения MegaCom
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo; инвестирует в&nbsp;развитие персонала ОАО «Росинбанк» инвестирует в развитие персонала
Студенты КГЮА показали блестящие результаты на&nbsp;Универсиаде-2017 Студенты КГЮА показали блестящие результаты на Универсиаде-2017
Продолжается акция &laquo;Великая победа!&raquo; от&nbsp;MegaCom Продолжается акция «Великая победа!» от MegaCom