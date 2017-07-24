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Власть

Алмазбек Атамбаев: Нужно отдать $37 миллионов, чтобы закрыть гавканье «Русгидро»

«Нужно отдать $37 миллионов, чтобы закрыть гавканье «Русгидро», — заявил сегодня на пресс-конференции президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

«Я уже привык, что чуть что — сразу целая свора начинает поливать Атамбаева. Начинают говорить, что надо было не торопиться, нельзя было разрывать соглашение с Россией и «Русгидро». Соглашение с Россией мы правильно сделали, что разорвали. Я сам в этом убедился, что российские компании не собирались строить Верхненарынский каскад и «Камбар-Ату-1», — отметил президент.

Он также добавил, что первое соглашение по «Камбар-Ате-1» было подписано еще в 1990-х, но станцию так и не построили. Глава государства уверен, что дальше так продолжаться не будет.

«Что касается чехов, я могу сказать, что некоторые товарищи боятся того, что этот проект будет реализован. Соглашение составлено хорошее. Оно абсолютно удачное для Кыргызстана. Оно намного лучше того, что было с «Русгидро». После того как собрание акционеров Нацэнергохолдинга 4 августа утвердит это соглашение, в течение месяца чехи должны будут заплатить $37 миллионов, чтобы это гавканье со стороны «Русгидро» закрыть. Некоторые боятся, что проект реализуется, потому что до сих пор все проекты Атамбаева реализовывались», — прокомментировал Алмазбек Атамбаев скандал с Liglass Trading.

«Тут много было разговоров про то, что у компании нет опыта. Они никакие станции не строили. Для Кыргызстана важно, чтобы у инвестора были деньги. А желающие строить найдутся. У нас есть такие компании, в России, в Китае. Тут надо не торопиться хоронить Атамбаева и этот проект. Думаю, если они проплатят $37 миллионов, то докажут, что серьезные инвесторы. Если не проплатят, то будем искать другого инвестора», — заключил он.
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