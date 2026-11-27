В Кыргызстане предлагают в два раза увеличить тарифы оплаты услуг адвокатов, оказывающих квалифицированную юридическую помощь в рамках системы гарантированной государством юридической помощи. Соответствующий проект постановления кабинета министров вынесен на общественное обсуждение.

Документ разработан во исполнение поручения президента Садыра Жапарова и направлен на повышение доступности квалифицированной юридической помощи для населения.

Согласно проекту, предлагается вдвое увеличить все действующие тарифы, выраженные в расчетных показателях. Повышение коснется оплаты услуг адвокатов по уголовным, гражданским и административным делам, а также делам о правонарушениях.

При этом перечень услуг, основания начисления выплат, категории дел и структура тарифов останутся без изменений.

Как отмечается в справке-обосновании, увеличение оплаты позволит повысить заинтересованность адвокатов в участии в системе гарантированной государством юридической помощи и привлечь квалифицированных специалистов, в том числе в отдаленных районах республики, где наблюдается их нехватка.

Предусмотрен переходный период. По делам, по которым адвокаты назначены до вступления нового постановления в силу, оплата до завершения соответствующей стадии будет производиться по ранее действовавшим тарифам.

По предварительным расчетам, повышение тарифов потребует дополнительного выделения из республиканского бюджета 161,1 миллиона сомов.

Министерству финансов предлагается предусмотреть соответствующие изменения в республиканском бюджете на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов.

Разработчики рассчитывают, что повышение оплаты труда адвокатов позволит улучшить качество юридической помощи, обеспечить ее своевременное предоставление гражданам и повысить доступность правосудия.

В случае принятия постановление вступит в силу через 15 дней.