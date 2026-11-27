Кыргызский государственный цирк в 2027 году планирует впервые провести гастроли во всех регионах республики. Об этом сообщил его директор Нурлан Конокбаев.

По его словам, в отдаленных регионах страны есть дети, которые никогда не видели цирковых представлений.

«В Нарыне и Таласе есть дети, которые ни разу не видели цирк. Представляете, сколько впечатлений и радости у них будет! Это наша прямая миссия и обязанность», — отметил он.

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Нурлан Конокбаев сообщил, что 16 декабря артисты отправятся на гастроли в Караганду (Казахстан) с программой «Гарри Поттер».

Кроме того, госцирк намерен создать масштабное шоу, с которым в перспективе кыргызстанские артисты смогут выступить в США и Европе.

На 3 декабря запланировано открытие цирковой школы, где дети смогут обучаться цирковому искусству и в дальнейшем пополнить профессиональную труппу.

График гастролей по регионам Кыргызстана пока не озвучен.