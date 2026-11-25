Евро вновь резко упал, обновив минимальное значение 2026 года. Также подешевели казахстанский тенге, американский доллар и китайский юань. Российский рубль стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.

Доллар США:

Официальный курс НБ КР: 87,4442 сома (минус 0,01 процента).

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,4 сома, продажа — 87,8 сома.

Евро:

Официальный курс НБ КР: 95,4628 сома (минус 0,68 процента). Новый годовой минимум.

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 95,6 сома, продажа — 96,59 сома.

Российский рубль:

Официальный курс НБ КР: 1,0678 сома (без изменений).

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,002 сома, продажа — 1,081 сома.

Казахстанский тенге:

Официальный курс НБ КР: 0,1911 сома (минус 0,47 процента). Новый минимум ноября.

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1778 сома, продажа — 0,2054 сома.

Китайский юань:

Официальный курс НБ КР: 13,1206 сома (минус 0,01 процента).

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 13,07 сома, продажа — 13,9 сома.

В 2026 году 14 интервенцию Национальный банк провел 18 ноября. Он реализовал 207,1 миллиона долларов. Всего с начала года продали 2 миллиарда 500,65 миллиона долларов. Операций по покупке не проводили.

В 2025 году НБ КР провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали 853 миллиона долларов. Операций по покупке Нацбанк не проводил.

В 2024 году НБ КР провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов (369,35 миллиона) и 13 по продаже (675,65 миллиона).

В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке 655,72 миллиона долларов.