В Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызстана прокомментировали результаты научного исследования о формировании и увеличении объемов высокогорных озер в ущелье Ала-Арча.

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По данным департамента мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС, в ущелье действительно исторически наблюдались селевые процессы, связанные с прорывами высокогорных и внутриледниковых озер. Наиболее подвержены таким процессам долины рек Ак-Сай и Тез-Тор.

Отмечается, что специалисты ведомства совместно с научными учреждениями ведут постоянный мониторинг этих территорий с использованием беспилотников, спутниковых снимков, аэровизуальных наблюдений и полевых исследований. Особое внимание уделяется озерам Ак-Сай, Адыгене и Тез-Тор.

В 2023 году озеро Ак-Сай было отнесено к первой категории прорывоопасности. Однако впоследствии через естественные каналы стока произошел сброс опасного объема воды, после чего угроза снизилась. С тех пор повторного опасного переполнения водоема не наблюдалось.

На озере Адыгене с 2012-го действует сифонная установка, предназначенная для регулирования уровня воды. Ее запускают ежегодно.

Наибольшего внимания, по данным МЧС, требуют нестационарные моренно-ледниковые озера, в частности Тез-Тор. Критический объем воды в таких водоемах может накопиться всего за один сезон.

В ведомстве напомнили: в 2012 году специалисты Национальной академии наук спрогнозировали прорыв озера Тез-Тор за две недели до его возникновения, что позволило заблаговременно подготовиться к возможным последствиям.

Для дистанционного наблюдения за высокогорными озерами разработана и внедрена национальная платформа, позволяющая отслеживать изменения площади и состояния водоемов по спутниковым снимкам. Каталог потенциально прорывоопасных озер обновляется ежегодно.

В МЧС подчеркнули, что потенциальные риски находятся под постоянным наблюдением профильных специалистов.

Напомним, ранее 24.kg сообщало о результатах исследования международной группы ученых, опубликованного 25 ноября на научной платформе EGUsphere. Согласно научной работе, таяние ледников в Ала-Арче приводит к образованию новых высокогорных озер, которые в будущем могут стать источниками опасных паводков и селевых потоков. В исследовании также приводится оценка 2023 года, согласно которой более 15 процентов населения Кыргызстана подвержены потенциальному риску ледниковых паводков.