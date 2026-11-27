В Токмоке планируют построить многофункциональный комплекс KAGANAT Film City, который объединит кинопроизводство, школу каскадеров, спортивные объекты и гостиничную инфраструктуру. Об этом 24.kg сообщили в общественном благотворительном фонде «Каганат».

Согласно представленной концепции, размеры комплекса составят 180 на 288 метров.

На территории киногорода предусмотрено размещение девяти съемочных павильонов, манежа для каскадеров, конюшни на 50 лошадей, костюмерных, мастерских и складских помещений. Один из павильонов оборудуют специальными воротами высотой 12 метров и шириной 15 метров для въезда крупногабаритной техники и доставки декораций.

Для зрителей предусмотрены кинотеатр и концертный зал.

Спортивная зона будет включать бассейн олимпийского стандарта размером 50 на 25 метров, залы художественной гимнастики, борьбы, бокса и дзюдо, два теннисных корта, шесть кортов для падела и площадку для мини-футбола с трибунами на несколько сотен зрителей.

Кроме того, в комплексе планируют оборудовать скалодром высотой до 15 метров, батутный парк, полосу препятствий, парилку и комнаты отдыха.

Инфраструктура позволит одновременно проводить спортивные соревнования и киносъемки.

Рядом с комплексом планируется построить отель Hilton на 70 номеров и хостел на 500 койко-мест для размещения актеров, режиссеров, съемочных групп, спортсменов и участников фестивалей. На территории самого комплекса предусмотрены ресторан и теплица.

Как отметили в фонде, сейчас проект находится на стадии разработки концепции и согласования с проектировщиками.

Стоимость проекта, источники финансирования и сроки начала строительства пока не озвучены.