11:39
+30
USD 69.43
EUR 79.50
RUB 1.18
Общество

Скандал вокруг Liglass Traiding. Чиновники оптимистичны и не видят проблем

Глава Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Дуйшенбек Зилалиев прокомментировал разразившийся вокруг чешского инвестора скандал. Он уверен, что даже если Liglass не построит ГЭС, Кыргызстан ничего не теряет. Об этом он заявил ИА «24.kg».

По словам главы профильного ведомства, пока рано делать выводы о том, сможет ли чешская компания построить у нас ГЭС или нет. Дуйшенбек Зилалиев напомнил, что компания Liglass участвовала в тендере по малым ГЭС. И тогда чехи заявили, что, кроме малых ГЭС, они готовы еще построить Верхненарынский каскад.

Читайте по теме
Верхненарынский каскад. Очень сомнительный чешский прожект

«Для того, чтобы участвовать в тендере по малым ГЭС, у нас был ряд требований, в том числе и финансовых. Они должны были оплатить взнос, который составлял более $1,2 миллиона. Они его оплатили, проблем не было. Кроме того, они оплатили по 200 тысяч сомов за пакет тендерной документации по каждом створу. В итоге они отдали два миллиона сомов. Это невозвратная сумма. У них также есть банковская гарантия одного из крупных европейских банков на довольно крупную сумму денег. Сумму я не могу оглашать, потому что это является конфиденциальной информацией, и мы должны с ними согласовать прежде, чем разглашать ее», — рассказал Дуйшенбек Зилалиев.

Глава ГКПЭН уже связался с представителями Liglass, попросил их приехать и разъяснить ситуацию. В следующий вторник в Кыргызстан прилетит владелец Liglass. В Бишкеке запланирована пресс-конференция, на которой инвесторы ответят на все вопросы и покажут документы. После поднявшейся шумихи они ищут возможность в ближайшее время побыстрее заплатить эти $37 миллионов уставного капитала, чтобы доказать серьезность своих намерений.

«Вот смотрите, даже если они оплатят эти деньги, а потом расторгнут договор, то деньги им возвращать не надо будет. По договору эти деньги являются невозвратной суммой. Даже ради этого стоило с ними заключить договор», — считает Дуйшенбек Зилалиев.

Даже если предположить самое худшее, и они ничего не заплатят, то мы все равно ничего не теряем. У нас нет убытков.

Дуйшенбек Зилалиев

«Мы можем расторгнуть договор в одностороннем порядке и объявим новый тендер. Это полнейшая ложь, что договор с ними заключен только на основании одного рекомендательного письма из аппарата президента Чехии. Выписки банковские все есть, чек на $1,2 миллиона тоже есть. Ко всем компаниям у нас были одинаковые требования, все они представили нужный пакет документов. В комиссии более 20 человек, которые видели все документы. Есть росписи, что они действительно ознакомились со всеми документами. Что касается опыта строительства ГЭС, то давайте дождемся приезда руководства компании. Они сами все расскажут», — заключил Дуйшенбек Зилалиев.
Ссылка:
просмотров: 803
Версия для печати
Материалы по теме
Скандал вокруг Liglass Traiding. В деле появились адвокаты по отмыванию денег
Скандал вокруг Liglass Traiding. Требуют отставки Дуйшенбека Зилалиева
Скандал вокруг Liglass Traiding на Совете безопасности не обсуждали
Скандал. Властям Кыргызстана говорили не сотрудничать с Liglass Trading CZ
В Кыргызстане прошел первый тендер на право строительства малых ГЭС
Из $37 миллионов на Верхненарынскую ГЭС потрачено $10 миллионов
Россия не намерена платить за международный аудит Верхненарынского каскада
Популярные новости
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса
Скандал. Властям Кыргызстана говорили не&nbsp;сотрудничать с&nbsp;Liglass Trading CZ Скандал. Властям Кыргызстана говорили не сотрудничать с Liglass Trading CZ
Дело Текебаева. Роза Отунбаева заявляет о политической подоплеке расследования Дело Текебаева. Роза Отунбаева заявляет о политической подоплеке расследования
В&nbsp;Кыргызстане в&nbsp;госдокументах стали использовать понятие &laquo;бабка&raquo; В Кыргызстане в госдокументах стали использовать понятие «бабка»
Бизнес
4G LTE от&nbsp;MegaCom во&nbsp;всех областях Кыргызстана! 4G LTE от MegaCom во всех областях Кыргызстана!
Уже в&nbsp;эту субботу O!PEN AIR 2017&nbsp;&mdash; главное музыкальное событие года! Уже в эту субботу O!PEN AIR 2017 — главное музыкальное событие года!
На&nbsp;Иссык-Куле состоялся любительский турнир по&nbsp;теннису KARVEN OPEN 2017 На Иссык-Куле состоялся любительский турнир по теннису KARVEN OPEN 2017
Как выбрать смартфон мечты? Полезные советы от&nbsp;SHOP. O. KG Как выбрать смартфон мечты? Полезные советы от SHOP. O. KG