В Оренбургской области РФ задержали почти 19 тонн колбасы из Кыргызстана. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Уточняется, что на автодороге Самара — Большая Черниговка сотрудники Россельхознадзора пресекли попытку незаконного перемещения 18,9 тонны колбасных изделий из КР.

Проверку провели в рамках федерального ветеринарного контроля совместно с другими надзорными органами.

Установлено, что в представленных документах отсутствовали результаты исследований продукции на физико-химические, химико-токсикологические и радиологические показатели. Это нарушает действующие требования к продуктам питания.

Перевозчика привлекли к административной ответственности. Весь груз вернули в место отправления.