В Оренбургской области РФ задержали почти 19 тонн колбасы из Кыргызстана
В Оренбургской области РФ задержали почти 19 тонн колбасы из Кыргызстана. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора.
Уточняется, что на автодороге Самара — Большая Черниговка сотрудники Россельхознадзора пресекли попытку незаконного перемещения 18,9 тонны колбасных изделий из КР.
Проверку провели в рамках федерального ветеринарного контроля совместно с другими надзорными органами.
Установлено, что в представленных документах отсутствовали результаты исследований продукции на физико-химические, химико-токсикологические и радиологические показатели. Это нарушает действующие требования к продуктам питания.
Перевозчика привлекли к административной ответственности. Весь груз вернули в место отправления.