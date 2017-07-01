Дуйшенбек Зилалиев о том, кто и как будет строить ГЭС в Кыргызстане

Накануне состоялся второй этап тендера на строительство малых ГЭС в Кыргызстане. Корреспондент ИА «24.kg» выяснил у главы Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Дуйшенбека Зилалиева, почему ему так важен этот конкурс и что будет со строительством крупных ГЭС в стране.

— Расскажите о самом тендере на строительство малых ГЭС. Зачем он нужен?

— Вопрос строительства малых ГЭС в Кыргызстане поднимается достаточно давно. Но никаких реальных шагов до настоящего времени не было. А ведь потенциальные инвесторы интерес проявляли. Одной из преград для них стало то, что не было соответствующих подзаконных актов для реализации таких проектов.

По закону для строительства энергетических установок (за исключением крупных электроэнергетических производственных мощностей и участков магистральной электрической сети) компетентные госорганы должны объявить тендер. Однако не было установленного порядка его проведения.

Исправили ситуацию в марте 2017 года, когда вышло постановление правительства и было утверждено положение о тендере на право строительства малых ГЭС в КР. Хотел бы отметить, что такой тендер проводится впервые в истории нашей страны.

Особенностью тендера являются его открытость и прозрачность. Создана межведомственная комиссия из 30 человек. Это представители независимых друг от друга госорганов и ведомств. Дуйшенбек Зилалиев

Такое большое число людей само по себе говорит о том, что не будет каких-то договоренностей и лоббирования интересов отдельных компаний.

— Зачем все же понадобилось проводить тендер сразу на все 14 створов?

— Сейчас в Кыргызстане более ста перспективных створов, на которых можно построить малые ГЭС. Гидропотенциал таких станций используется всего на один процент. На тендер выставляется 14 створов. При успешной реализации этих проектов доля освоения гидропотенциала для МГЭС составит всего около пяти процентов. В сфере малой гидроэнергетики предстоит сделать еще очень много.

— Депутаты уже раскритиковали проект, посчитав, что сначала нужно решить вопрос с отводом земель, а потом уже проводить тендер. Что вы об этом думаете?

— Тендер проводится на те створы, по которым нет проблем с частными землевладельцами. В дальнейшем же планируется проводить процедуры упрощения отвода земель под малые ГЭС. Сейчас создается рабочая группа по этим вопросам под председательством Министерства юстиции как уполномоченного госоргана по вопросам выработки политики в сфере землепользования.

Никаких противоречий с действующим Земельным кодексом в нашем случае нет и быть не может! Другой вопрос, что, возможно, в дальнейшем нужно будет ввести упрощенный порядок предоставления земель под строительство малых ГЭС. Но спешить не будем. Жизнь покажет. Дуйшенбек Зилалиев

— Есть сомнения и в том, что найдутся желающие строить эти объекты в Кыргызстане.

— Отметаю сразу все сомнения! Уже нашлись реальные желающие строить малые ГЭС в Кыргызстане. Они приняли участие в тендере. Причем среди них есть и зарубежные компании. И что приятно удивило, есть много желающих среди отечественных инвесторов. Считаю, что в дальнейшем при проведении подобных тендеров необходимо давать преференции отечественным компаниям. Мы внесем соответствующие предложения в ближайшее время.

— Как быть с теми потенциальными ГЭС, на которые не нашлось желающих?

— По ГЭС, на которые не нашлось желающих, тендер будет признан несостоявшимся. В дальнейшем эти створы выставим повторно.

— Как проходил второй этап тендера? Что нужно было компании, чтобы его выиграть?

— В тендере могут участвовать как юридические лица Кыргызстана, так и иностранные. На первом этапе проводят экспертизу документов. На втором рассматривают программы, предложения, экономические и финансовые возможности участников тендера и другие условия, определяемые комиссией.

Для участия во втором этапе тендера предоставляют программу реализации строительства и ввода в эксплуатацию малой гидроэлектростанции с технико-экономическими расчетами по капитальным вложениям, эксплуатационным затратам и рентабельности.

Кроме того, нужны подтверждение финансовой возможности для строительства и ввода в эксплуатацию малой ГЭС, предложения о применении комплекса мер по обеспечению безопасности принятых объектов, включая промышленную и экологическую безопасность, о соотношении количества отечественных специалистов и рабочих к общему числу работающих.

Есть требования и о плане подведения коммуникационных систем (дорог, электричества, воды, канализации, отопления), принятии по собственной инициативе дополнительных обязательств по развитию энергетической инфраструктуры, кроме объектов, вырабатывающих энергию посредством возобновляемых источников. Предусмотрен социальный пакет и требование об обязательном соответствии проекта государственным стандартам, нормам строительства и безопасности.

— Не считаете ли вы нарушением или ущемлением прав возможных инвесторов то, что право строить большинство МГЭС в итоге может быть отдано только одной компании?

— Тендер проводится объективно и беспристрастно. Оценка производится каждым членом комиссии по балльной системе по каждому критерию. Таким образом, победителем тендера признается самый достойный и сильнейший участник. Поэтому ничего страшного в этом не вижу. С другой стороны, было бы совсем несправедливо как-то искусственно регулировать передачу створов тем или иным компаниям. Тут уже неизбежны коррупционные моменты.

— Кроме малых ГЭС большие надежды возлагают и на крупные станции. Президент сказал, что инвестор на Верхненарынский каскад уже найден. Что это за компания, на каких условиях она согласилась строить каскад?

— Да, инвестор уже есть. Но подробностей пока сообщить не могу. Я попросил бы вас набраться немного терпения. Мы находимся на завершающем этапе. Как только будем готовы, сразу обо всем расскажем.

— А как быть с Камбар-Атой-1?

— У Камбар-Аты-1 только одно будущее: ее надо строить. И мы это сделаем. Сегодня есть заинтересованность у нескольких иностранных инвесторов. Проект очень масштабный и сложный. Соответственно, и переговоры требуют много времени. По итогам переговоров мы также обязательно проинформируем общественность.

Справка ИА «24.kg». Во втором этапе тендера на строительство малых ГЭС на створы «Сандык-1», «Сандык-2», «Сандык-3», «Чон Ак-Суу», «Папан», «Кара-Суу левая 1» и «Кара-Суу левая 2» заявки подала только компания Liglass Trading CZ s.r.o., и решением межведомственной она признана победителем.

На створ «Орто-Токой 1» заявки получены от четырех компаний. Одна из них — ОсОО «Гидроэнерджистрой» — не успела легализовать и в положенный срок сдать документы, поэтому ее отстранили от дальнейшего участия в тендере. Победителем признали Liglass Trading CZ s.r.o.

На створ «Орто-Токой 2» заявки поступили от двух компаний. Победила Liglass Trading CZ s.r.o.

На створ «Кировское» поступили заявки от двух компаний. Больше всех баллов набрала Liglass Trading CZ s.r.o.

На створ «Лейлек» подало заявку только ОсОО «Кыргыз Каганат», его признали победителем.