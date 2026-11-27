Самый низкий средний балл по Общереспубликанскому тестированию (ОРТ) зафиксирован в городе Кок-Жангаке, а также в Панфиловском и Сузакском районах. Об этом сообщила на заседании депутатской группы Жогорку Кенеша «Эл үмүтү – Ата Журт» заместитель министра просвещения Надира Джусупбекова, отвечая на вопрос депутата Таалайбека Сарыбашова.

По словам замминистра, самый высокий средний результат по основному тесту зарегистрирован в Бишкеке — 137,2 балла. Самый низкий показатель среди областей — 122,6 балла — отмечен в Джалал-Абадской и Чуйской областях.

В числе территорий с наиболее низкими результатами Джусупбекова назвала:

город Кок-Жангак — 114,6 балла;

Панфиловский район — 116 баллов;

Сузакский район — 117 баллов;

Иссык-Кульский район — 118 баллов;

Кеминский район — 119 баллов.

«С этими районами отдельно ведется работа, туда направляется методический десант, чтобы понять, почему не удается сдать тест успешнее», — сообщила замминистра.

Вместе с тем она отметила, что даже в отдаленных населенных пунктах школьники показывают достаточно высокие результаты. Так, в Баткене и Баткенском районе средний балл составляет 130.