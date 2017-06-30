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Общество

В Кыргызстане прошел первый тендер на право строительства малых ГЭС

В Кыргызстане прошел первый тендер на право строительства малых ГЭС. Об этом сообщил Государственный комитет по промышленности, энергетике и недропользованию.  

По его данным, сегодня в госкомитете состоялся второй тур тендера на право строительства малых гидроэлектростанций.

Первый тур состоялся 13 июня. По его итогам к следующему туру допустили пять компаний, подавших заявки на право строительства малых ГЭС на 11 створах. Это консорциум ОсОО «Производственное предприятие «Нарын» и «МостДорСтрой» (Кыргызстан),  ОсОО «Гидроэнерджистрой» (Кыргызстан), ОсОО «Кыргыз Каганат» (Кыргызстан), ОсОО «Сино КГ Энерджи Групп» (КНР) и Liglass trading CZ s.r.o. (Чехия).  

Как сообщается, во втором туре компании представили свои проекты по инвестициям, которые они планируют вложить в строительство и ввод в эксплуатацию малых ГЭС.

На створы «Сандык-1», «Сандык-2», «Сандык-3», «Чон Ак-Суу», «Папан», «Кара-Суу левый 1» и «Кара-Суу левый 2» заявки подала только Liglass trading CZ s.r.o. Решением межведомственной комиссии по проведению тендера ее признали победителем.

Тендер на створы «Орто-Токой 1»,  «Орто-Токой 2» и «Кировский» также выиграла Liglass Trading CZ s.r.o.

На створ «Лейлек» подало заявку только ОсОО «Кыргыз Каганат», которое и признали победителем.
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