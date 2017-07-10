Строить Верхненарынский каскад ГЭС будут чехи

Сегодня подписано соглашение с чешской компанией Liglass Trading CZ, SRO. Об этом сообщили в аппарате президента Кыргызстана.

Отмечено, что в присутствии президента подписано соглашение между правительством и Liglass Trading CZ, SRO о строительстве и вводу в эксплуатацию Ак-Булунской ГЭС и Нарынской ГЭС-1 Верхненарынского каскада. Эта же компания стала победителем тендера на строительство десяти малых ГЭС.

Проект соглашения подразумевает строительство и ввод в эксплуатацию ГЭС «Орто-Токой-1», «Орто-Токой-2», «Папан», «Чон-Ак-Суу», «Кировская», «Кара-Суу левая — 1», «Кара-Суу левая — 2» до 30 декабря 2019 года. Строительство и ввод в эксплуатацию ГЭС «Сандык-1», «Сандык-2» и «Сандык-3» планируется до конца 2020 года.

Чешская компания внесет $37 миллионов в уставный капитал ЗАО «Верхненарынские ГЭС» для запуска процедуры передачи доли российской стороны в размере 50 процентов акций.

В соответствии с соглашением технико-экономическое обоснование проекта будет актуализировано, обеспечено строительство, ввод и эксплуатация станций по графику.